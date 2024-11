Nicola Catania perde il suo seggio all’Ars. I giudici di Cassazione hanno respinto il ricorso presentato dallo stesso deputato Catania contro la sentenza d’appello e di primo grado sul ricorso da Giuseppe Bica che era risultato primo dei non eletti nella lista FdI in provincia di Trapani per far dichiarare ineleggibilità del compagno di partito: Catania, infatti, aveva mantenuto una carica di amministratore della Srr Trapani Sud e si era dimesso in ritardo rispetto ai tempi dettati dalla legge per la partecipazione alle elezioni regionali.

La diatriba

Il deputato FdI perde dunque il nuovo round del derby interno ai meloniani con Giuseppe Bica. La sentenza d’appello del processo civile che vede l’ex sindaco di Custonaci reclamare il seggio all’Ars assegnato a Catania si era già conclusa in favore di Bica.

Bica aveva già vinto in primo grado, ma il ricorso in appello di Catania aveva congelato la contesa. Catania, che farà ricorso in Cassazione, era risultato primo degli eletti FdI in provincia di Trapani ma Bica aveva fatto ricorso per ineleggibilità del compagno di partito che aveva mantenuto una carica di amministratore dirla Srr Trapani Sud. Catania si era dimesso in ritardo rispetto alla competizione elettorale.

La questione Genovese-Laccoto

Tutto nuovamente in discussione per quanto riguarda Genovese e Laccoto. Il contenuto dell’ordinanza del Cga, conferma le indiscrezioni diffuse dopo l’udienza del 23 novembre scorso e dispone un’istruttoria. Luigi Genovese, infatti, sulla scorta di presunte irregolarità presenti nei verbali di 33 sezioni delle 776 presenti nella provincia di Messina, aveva chiesto di riesaminare i verbali e di correggere l’attribuzione dei voti delle ultime elezioni regionali, in quanto gli errori sarebbero stati determinanti per l’assegnazione dei seggi.

Il Cga, contrariamente alla decisione del Tar Palermo, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso di Luigi Genovese, ha ritenuto indispensabile, in relazione ad alcuni dati contrastanti ed inconciliabili rappresentati nei verbali sezionali, “ ….accertare quale di essi è quello corretto e quale invece no, onde poterne trarre le debite conseguenze in punto di legittimità del risultato elettorale”.