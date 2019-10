In occasione dell’incontro di calcio “Biancavilla – Palermo” in programma il prossimo 13 ottobre, valevole per il campionato di Serie D 2019-2020, il prefetto Claudio Sammartino di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Palermo.

Il provvedimento è stato adottato, su richiesta del questore al fine di “prevenire situazioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica”.