lo rende noto il comune

Circa 2.000 cittadini palermitani la cui domanda di assistenza alimentare è stata respinta, stanno ricevendo in queste ore un sms con cui vengono invitati a recarsi in un punto di assistenza alla compilazione (un punto specifico prefissato per ciascun utente per evitare caos e assembramenti).

Nel messaggio è contenuto il link per scaricare la lettera personalizzata con le spiegazioni del rigetto.

Intanto il numero degli esercizi convenzionati è arrivato a 40 (per il noto problema riscontrato con il software delle tessere sanitarie siciliane che è diverso da quello delle tessere del resto d’Italia) con un rapporto di un punto vendita ogni 60 famiglie beneficiarie.

Stamattina è stato inoltre erogato alle 2.500 famiglie già inserite nel sistema il secondo contributo settimanale, informandole ancora una volta tramite sms sulla lista dei punti di spesa accreditati e dell’importo.

Nella lettera si legge che i motivi possibili di respingimento, in base alle informazioni fornite nella autocertificazione compilata online possono essere tre:

“1. ha dichiarato che nella vostra famiglia avete depositi bancari superiori a 6.000 euro;

2. oppure ha dichiarato che nel mese di marzo 2020 la vostra famiglia ha incassato più di 560 euro al netto di eventuali indennità di accompagnamento o assistenza alla comunicazione per familiari con disabilità;

3. oppure ha dichiarato entrambe le cose.

Se la sua famiglia – si legge ancora nella lettera – non ha invece depositi bancari superiori a 6.000 euro e non ha avuto incassi superiori a 560 euro, allora c’è stato un errore nella compilazione della autocertificazione.

Se ritiene quindi di aver sbagliato la autocertificazione, potrà presentarla nuovamente, ma dovrà farlo obbligatoriamente entro giorno 17 aprile.

Potrà presentarla in modo cartaceo presso il punto comunicato nel sms ricevuto oppure potrà compilarla online e inviarla FIRMATA E CON UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ tramite email all’indirizzo assistenza@protezionecivile.palermo.it

Se non invierà nuovamente la autocertificazione con tutte le informazioni corrette, la domanda sarà definitivamente respinta.

Se ritiene di avere i requisiti, può compilare nuovamente la autocertificazione online all’indirizzo www.protezionecivile.palermo.it cliccando su “COMPLETA LA DICHIARAZIONE” oppure recandosi nel punto di contatto, comunicato via sms.

Tutto va fatto tassativamente entro il 17 aprile”.