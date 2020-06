si è svolto in contemporanea in diverse scuole della città

Ha lasciato sconcerto in città l’ennesimo raid vandalico subito dalla scuola Giovanni Falcone dello Zen di Palermo.

Ancora una volta, come già accaduto nelle ultime settimane, i vandali hanno fatto irruzione all’interno dei locali del plesso scolastico devastando tutto.

Questa mattina i componenti della Giunta comunale hanno dato vita ad un flash mob di solidarietà che si è svolto in numerose scuole cittadine dove è intervenuto un assessore in rappresentanza del Comune insieme a una delegazione di insegnanti, genitori e personale dell’istituto interessato.

I partecipanti, all’insegna dello slogan “No ai ladri di futuro” hanno voluto dare il loro abbraccio virtuale a tutte le scuole vittime di violenze, vandalismi e furti.

Il sindaco Orlando, dalla scuola Giovanni Falcone dichiara: “No ai ladri di futuro. Le scuole di tutti i quartieri e tutti i componenti della Giunta organizzano in simultanea un flash mob per dire sì al futuro e no ai ladri di futuro. Le mamme, i genitori, tutti coloro che amano la scuola e i propri figli sono qui impegnati insieme all’amministrazione comunale per dire a questi incivili che non prevarranno”.

Un genitore presente al flash mob ribadisce: “No ai ladri di futuro. Le scuole appartengono a tutti, a tutta la città. Sono il luogo dove i nostri ragazzi crescono, intessono relazioni, nessuno se ne può appropriare, nessuno può entrare dentro e vandalizzarle. Dobbiamo costruire insieme un futuro per i nostri figli partendo dall’educazione, dagli asili, dalle scuole”.

Nei giorni scorsi è stato vittima di intrusione con danneggiamenti vari anche il plesso Bassotto dell’istituto comprensivo Mattarella-Bonagia. Dalla scuola fanno sapere: “E’ un abbraccio virtuale che il Comune ha voluto donare agli abitanti del quartiere prima ancora che alla scuola e all’istituto comprensivo Mattarella-Bonagia. Quello che per noi conta è la vicinanza delle istituzioni, e ancora una volta il Comune ha confermato il pensiero e la solidarietà nei confronti di una parte della popolazione, buona, sana, che sa riconoscere il valore della scuola e che per tutelare questo valore di vita per i bambini e per le future generazioni scende in campo nonostante le misure di contenimento. Siamo qui, tutti insieme, a stringerci virtualmente in un abbraccio che è un abbraccio di coscienza sana e pulita. Perché il quartiere Bonagia va protetto, soprattutto va protetta la scuola ed il futuro dei nostri ragazzi”.

Presente all’istituto comprensivo Mattarella Bonagia l’assessore Darawsha che spiega: “Siamo qui affinché questi luoghi rimangano luoghi sicuri, dove i ragazzi e le ragazze possano venire sempre a studiare in sicurezza. Oggi noi diciamo a tutti quelli che hanno voluto minacciare e mettere a rischio questi luoghi, giù le mani dalle nostre scuole. Noi diciamo chiaramente no ai ladri di futuro”.

Queste le scuole dove si è svolto il flash mob con i relativi assessori intervenuti:

– Istituto Comprensivo Sperone/Pertini: Maria Prestigiacomo

– Direzione Didattica Maneri/Ingrassia: Sergio MARINO

– Istituto Comprensivo Giovanni Falcone: Fabio GIAMBRONE

– Istituto Comprensivo Mattarella/Bonagia: Adham DARAWSHA

– Istituto Comprensivo Giuseppe Di Vittorio: Vincenzo DI DIO

– Istituto Comprensivo Manzoni/Impastato: Roberto D’AGOSTINO

– Istituto Comprensivo Renato Guttuso: Giovanna MARANO

– Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini: Giusto CATANIA

– Asilo nido Peter Pan: Giuseppe MATTINA

– Asilo nido La Malfa: Paolo PETRALIA CAMASSA