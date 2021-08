Una 82enne

Una donna trovata morta in casa dai pompieri

La tragedia a Monreale, in un’abitazione del centro cittadino

Sul posto i vigili del fuoco e i Carabinieri

Una signora, è stata trovata morta in casa. Il dramma questa mattina a Monreale (PA). Giovanna Salamone, 82 anni, questo il nome dell’anziana, è stata trovata senza vita sul letto della sua abitazione che di trova in un cortile del centro cittadino. La donna non rispondeva né al citofono, né al telefono, un fatto che ha convinto i familiari ad allertare i vigili del fuoco.

Intervento dei Vigili del Fuoco

I pompieri hanno raggiunto l’abitazione dell’anziana con una scala e, una volta fatto accesso, all’immobile, hanno trovato la donna ormai priva di vita. La morte, constatata dai soccorritori del 118, sarebbe ricollegabile a cause naturali.

Morta per causa naturali

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Stazione di Monreale in attesa dell’arrivo del medico legale che, con molta probabilità, restituirà il corpo ai familiari.

Una tragedia simile a Palermo

In via Cappuccini a Palermo nei giorni scorsi sono stati trovati morti in casa in avanzato stato di decomposizione madre e figlio di 89 anni e 73 anni. La donna si chiamava Grazia Pastorello, il figlio Salvatore. A scoprire i corpi sono stati i vigili del fuoco chiamatati dai vicini che sentivano provenire dall’appartamento cattivo odore. Secondo quanto hanno accertato i vigili del fuoco la donna si trovava nel letto, mentre il figlio era seduto sulla sedia sul tavolo nella sala da pranzo.I vicini non avevano notizie da una settimana. L’ultima volta che avevano visto Salvatore era stato quando sette giorni prima del ritrovamento.