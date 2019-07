diramata da protezione civile e ministero della salute

Sarà un fine settimana rovente. E’ stata diramata dalla Protezione Civile, in accordo con il ministero della Salute, una allerta arancione per ondata di calore nei giorni 27 e 28 luglio in Sicilia. La temperatura massima percepita sarà fino a 37 gradi.

Come detto, l’allerta è arancione (livello 2) per le province di Palermo e Catania, mentre soltanto di livello 1 per la provincia di Messina.

Come si legge sul sito del ministero della Salute, “le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associati a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione; tali condizioni rappresentano un rischio per la salute della popolazione”.