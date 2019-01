Le previsioni

Freddo e crollo della colonnina di mercurio, in Sicilia dalle prossime ore. E’ in arrivo una nuova ondata di gelo che, anche se non ‘estrema’ come quella della scorsa settimana, porterà nuovamente una parte dell’Italia sotto zero. A causarla, secondo quanto spiega Andrea Vuolo, meteorologo di 3bmeteo.com, “è la perturbazione artica che nasce dalla Scandinavia, che passerà sui Balcani per poi giungere sull’Adriatico. Si avrà quindi, già a partire da domani – il picco sarà tra giovedì e venerdì – una nuova irruzione di aria artica principalmente nelle regioni centrali adriatiche”.

Puglia, Basilicata e isole maggiori saranno le regioni più coinvolte da questa fase ‘gelata’.

In particolare è possibile neve a quote pianeggianti (gli accumuli non saranno però importanti) su Marche ed Abruzzo, a quote collinari su Molise, Puglia, Basilicata, parte della Calabria e in Sicilia e Sardegna.