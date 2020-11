Sono 13 fino ad ora i positivi al Covid19 a Campofelice di Roccella, secondo quanto riportato dai referti ufficiali, ma ci sono ancora una decina di persone che erano risultate positive al tampone rapido e adesso sono in attesa del responso del tampone molecolare.

Accertata la positività di una insegnate, le cui condizioni di salute sono buone, la sindaca della cittadina balneare della costa tirrenica ha subito provveduto a emanare un’ordinanza di chiusura delle scuole per consentire la sanificazione dei plessi scolastici.

Docenti e alunni rientreranno in aula lunedì 16 novembre, continuerà invece, secondo quello che è dettato dall’ultimo Dpcm, la didattica a distanza per gli alunni delle superiori.

“Come Amministrazione stiamo adottando tutte le misure precauzionali per evitare la diffusione del contagio del virus e garantire la salute pubblica in stretta collaborazione e sinergia con le autorità sanitarie competenti, abbiamo provveduto a tracciare con tempestività i contatti stretti dei soggetti risultati positivi, in modo da poter intervenire celermente con il tampone – ha detto la sindaca Michela Taravella – in questi giorni abbiamo condotto una importante attività di screening rispetto ai dipendenti comunali ed ai ragazzi del servizio civile universale assegnati all’Ente. Sono stati eseguiti 80 tamponi, tutti negativi. Un intervento fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori e la correttezza prosecuzione dei servizi alla cittadinanza”.

Alcuni giorni fa si era, infatti, diffusa la voce, risultata poi infondata, che potessero esserci dipendenti comunali positivi.

“Quanto alla situazione scolastica, è doveroso rassicurare soprattutto i genitori che, legittimamente, in queste ore, manifestano una certa apprensione – ha proseguito la sindaca – appena appresa la notizia della positività al tampone rapido dell’insegnante, in collaborazione con l’istituzione scolastica abbiamo adottato tutte le procedure necessarie per garantire la salute dei nostri bambini e del personale scolastico, così come la massima salubrità dei luoghi. Con ordinanza Sindacale n. 76 del 12 novembre 2020 è stata disposta la chiusura dei quattro plessi dell’ ” ICS CINA’ “, per consentire l’esecuzione di un intervento di pulizia straordinaria, sanificazione e disinfezione degli edifici scolastici, a cura e spese del comune. Nonostante la situazione in essere nel nostro territorio non sia drammatica – ha chiosato la Taravella – invito tutti a prestare massima attenzione e comportarsi con grande senso di responsabilità. Il virus purtroppo continua a diffondersi in modo subdolo e repentino e solo grazie al rispetto dei comportamenti precauzionali noti e delle norme nazionali e regionali vigenti, si può arginare il pericolo di contagio. Ognuno faccia la propria parte”.