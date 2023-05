Fine lavori a metà giugno. Un milioni di euro di investimento

Panchine, sedute e nuovi vasi con piante: è in corso il posizionamento del nuovo arredo urbano da installare fra le strade del centro di Palermo. Il progetto, finanziato con fondi PON Metro 2014-20, prevederà un costo complessivo da poco più di un milione di euro e coinvolgerà piazza Castelnuovo, piazza Ruggero e tutta l’area della “rambla” di via Amari. Lavori che, nelle previsioni dell’Amministrazione Comunale, si dovrebbero concludere entro metà giugno.



Il centro città si rifà il look

Interventi che rientrano nell’ambito del progetto “Palermo On Foot“, che mira a valorizzare e riqualificare le aree pedonali del centro del capoluogo siciliano. Insomma, un restyling di quello che formalmente è il biglietto da visita per i turisti, in particolare per i crocieristi che arrivano dal porto. Lavori di cui la nostra redazione aveva documentato le prime fasi qualche giorno fa. Secondo quanto previsto nell’alveo del progetto, le maestranze provvederanno a posizionare 63 panchine, 50 sedute tonde e 133 vasi con piante di agrumi, melograni, ulivi e arbusti di viburno. E, ancora, dissuasori sferici, portabici e portarifiuti.

Il programma degli interventi

Come da programma, si installerà l’arredo della parte centrale con una diversificazione tra aree vegetali e aree per la convivialità. Saranno inoltre realizzate due corsie ai lati per chi passeggia e per il transito dei mezzi consentiti e verranno collocati lungo i marciapiedi dehors di maggiore qualità e rispetto degli spazi, i quali saranno preventivamente autorizzati attraverso un costante raccordo tra i vari attori coinvolti. Nella parte di via Emerico Amari più prossima alla piazza Ruggero Settimo saranno, infine, ridotti gli arredi per consentire la collocazione di eventuali strutture leggere di supporto ad attività culturali, musicali e socio-educative.

Spostato il carro di Santa Rosalia

Fatto che ha comportato, nei giorni scorsi, lo spostamento del carro di Santa Rosalia dalla sua vecchia posizione, ovvero in via Amari, verso la fine di via Isidoro La Lumia, alle spalle del teatro Politeama. Pochi metri di trasferimento, ma che comportano la necessità di istituire il “divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 in via Isidoro La Lumia tratto compreso tra la Via E. Amari e il civ. 1/A escluso, fino a cessata esigenza”. Un elemento artistico, il carro, che rappresenta il filo che collega la città al Festino. Un rapporto che raggiungerà l’apice il prossimo anno, quando si celebrerà l’edizione numero 400 di una delle festività religiose più antiche al mondo. Un luogo che, purtroppo, è stato oggetto qualche giorno fa di episodi di deturpamento urbano da parte dei soliti incivili che, incuranti del valore storico-culturale della zona, hanno abbandonato diversi sacchetti di rifiuti sul posto.

Carta: “Strade destinate a persone e non ad automobili”

Un intervento di riqualificazione sul quale si è così espresso l’assessore Maurizio Carta. “Il progetto concorre alla transizione verso un modello di mobilità urbana sostenibile con zone di sosta e di interscambio, come possono essere le aree pedonali, per una nuova vivibilità dello spazio pubblico. L’Amministrazione comunale di Palermo, infatti, con questo progetto intende produrre il prototipo di un processo per ripensare la città, riqualificando e modificando l’uso di spazi pubblici urbani, al fine di attivare e facilitare la mobilità lenta. La pianificazione degli interventi e delle politiche di mobilità sta progressivamente spostando l’attenzione sulle persone e sulla qualità dello spazio pubblico, andando verso la realizzazione di “strade conviviali” dedicate alle persone e non più riservate alle automobili“.