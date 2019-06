La nascita era stata in qualche modo preannunciata sabato scorso a Palermo in occasione della convention di Diventerà Bellissima, il movimento del Governatore Musumeci, e adesso diventa realtà. All’Ars è stato depositato il documento di costituzione del gruppo parlamentare “Ora Sicilia, al quale aderiscono i deputati Luigi Genovese, Luisa Lantieri e Daniela Ternullo. Che lasciano rispettivamente i gruppi di Forza Italia, Pd e Cantiere popolare-Mpa.

Un nuovo gruppo che, nelle intenzione dei promotori, dovrebbe costituire quella “terza gamba” del Centrodestra a guida leghista auspicata dallo stesso Musumeci e dal Governatore della Liguria Giovanni Toti. Il capogruppo sarà Luigi Genovese, figlio di Francantonio, ex Pd poi passato in Forza Italia, che già alle scorse europee si era schierato con la Lega in polemica con il leader azzurro in Sicilia Gianfranco Miccichè.

Ma la costituzione del gruppo, di per se non fondamentale, agita ulteriormente una già litigiosa maggioranza. C’è, infatti, chi intravede il rischio dell’apertura di un mercato di deputati non solo dall’opposizione verso la maggioranza ma soprattutto dai partiti della maggioranza verso una nuova formazione.

“La costituzione di un nuovo gruppo all’Assemblea regionale – i cui due terzi facevano già parte di gruppi della maggioranza – mette in discussione il principio di leale collaborazione tra i partiti che hanno eletto Nello Musumeci alla presidenza della Regione – dice Saverio Romano, leader di Cantiere popolare -. Non si può non stigmatizzare quanto accaduto e chiamare il presidente Musumeci a un intervento chiarificatore per evitare l’apertura del mercato delle vacche al quale, sia ben chiaro, noi ci sottrarremo”.

La preoccupazione al momento è soprattutto centrista ma sembra destinata ad agitare anche altri. Da Forza Italia, infatti, c’è il rischio di altre adesioni viste le tensioni interne agli azzurri che non sono secondarie. E le adesioni potrebbero non essere gradite alla guida forzista. Insomma potrebbero non riguardare uomini e donne che Miccichè preferirebbe perdere (o cacciare)

Ma la reazione del Commissario azzurro Gianfranco Miccichè, al contrario delle attese, è positiva: “La nascita del nuovo gruppo all’#Ars è un segnale certamente positivo per la coalizione di centrodestra che sostiene il governo di Nello Musumeci in #Sicilia – scrive su Facebook -. A Luigi Genovese, giovane preparato, educato ed in gamba, a Luisa Lantieri, che rientra tra le fila del centrodestra, e a Daniela Ternullo, da poco arrivata in Parlamento e già apprezzata da tutti i colleghi, un in bocca al lupo per questa nuova avventura”.

Un percorso, però, che non può non avere conseguenze anche in vista del rimpasto in giunta, quantomeno negli equilibri che definiscono la composizione dell’esecutivo. Quali difficile a dirsi