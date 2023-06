Il nuovo strumento informatico a sostegno del Suap

“Impresa in un giorno“, il nuovo sportello informatico a sostegno delle attività del Suap per rendere più facile la vita agli imprenditori. Questo è lo scopo della nuova piattaforma, realizzata dalla Camera di Commercio Palermo-Enna in collaborazione con Sispi, presentata questa mattina nella Sala Martorana di Palazzo Comitini, a Palermo. Uno strumento atteso da tempo e già presente su 4000 comuni italiani, ma sul quale il capoluogo siciliano sarà il primo ad avere un’operatività 4.0.

Un potenziamento delle politiche di digitalizzazione che l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti ha così presentato. “Il nuovo sportello nasce da una collaborazione fitta fra Camera di Commercio e Sispi. Si chiama “Impresa in un giorno”. Palermo sarà il primo Comune in Italia ad avere l’operatività 4.0, che si traduce in maggiori semplificazioni e servizi a favore degli utenti. Fra una decina di giorni, partirà anche il portale legato all’edilizia. La città volta pagina a favore del rilancio economico della città”.

Cosa cambia

Fra i cambiamenti principali, secondo l’esponente della Nuova DC, vi è una maggiore accessibilità al servizio. “L’interfaccia è completamente diversa rispetto a quella del Suap, che comporta una serie di semplificazioni: dall’invio dei documenti alla presentazione delle pratiche. Noi, nel frattempo, abbiamo fatto un lavoro importante dal punto di vista amministrativo, con l’approvazione di un regolamento e con una semplificaizone senza precedenti nella nostra area che porta oggi al rilascio di autorizzazioni con la presentazione della pratica e la presentazione della ricevuta di pagamento. Adesso, questo processo sarà immediato e chiaro attraverso le procedure Pago Pa”.

Semplificazione amministrativa e piano di riequilibrio

Accorgimenti informatici che dovrebbero comportare un potenziamento della digitalizzazione dei servizi del Comune di Palermo. Fatto che dovrebbe contribuire, nelle speranze di Palazzo delle Aquile, anche ad un aumento degli incassi. Fattore importante in vista del futuro piano di riequilibrio, fra poco al vaglio del Consiglio Comunale. “Maggiore semplificazione vuol dire un maggior rilancio delle attività e quindi delle casse comunali. Attraverso le semplificazioni, abbiamo potuto monitorare otto mesi di lavoro. I numeri sono a nostro favore per diversi milioni di euro. A breve avremmo un dettaglio definito dei vari servizi degli uffici. E a breve comunicheremo i dati che ne derivano per il nostro Comune”.

Lotta all’evasione e rateizzazioni

Un tema legato a quello della lotta all’evasione e della tutela del tessuto produttivo in città. Interessi dirimenti ma che possono collimare in un comune beneficio. “I tempi sono in linea con quanto è stato richiesto alle imprese. Abbiamo già ricevuto i pagamenti, altre hanno delle situazioni legali che si stanno definendo con gli uffici. Siamo in linea. Non abbiamo arrecato danni al tessuto produttivo della nostra città, ma gli siamo venuti incontro. Ciò anche attraverso la prossima approvazione della riforma relativo alle rateizzazioni del Cup. E siamo al lavoro con il vicesindaco Varchi con una rateizzazione dei tributi comunali, almeno per quelli fino al 2022. La direzione intrapresa è quella giusta”.