Azienda attiva su mercato nazionale nel settore comunicazione digitale e advertising data driven, per la sua sede di Palermo, ricerca programmatori informatici da inquadrare in organico.

I candidati possono inviare il proprio curriculum vitae unitamente ad una lettera di accompagnamento via email a: marketing@blogsicilia. it

Di seguito il profilo richiesto:

Programmatore sviluppatore software

Segue specifiche di implementazione e contribuisce direttamente alla creazione e/o modifica di interi programmi o componeti;

Garantisce che i risultati rispondano ai requisiti sia della progettazione tecnica che in termini di conformità alle specifiche funzionali concordate;

È informato sugli standard disponibili, sui metodi e sugli strumenti che sono rilevanti per lo specifico ambiente di lavoro;

Ambienti di sviluppo e strumenti

Approcci per la creazione e manutenzione di una base dati in ambiente Sql Server e Mysql;

Gestione delle basi di dati in ambiente PHP;

Conoscenza della piattaforma WordPress lato sviluppo componenti;

Conoscenza approfondita nello sviluppo di applicazioni web in stack LAMP

Conoscenza matura di PHP e della programmazione OOP in PHP

Conoscenza matura di JavaScript;

Conoscenza dei framework Bootstrap;

Esperienza nella creazione di API per gli ambienti Google;

Esperienza nella creazione di Applicazioni Facebook;

Risultano elementi preferenziali :

Conoscenza di Node JS;

Conoscenza di Angular JS;

Conoscenza di React JS;

Conoscenza del framework Laravel;

Conoscenza del framework CodeIgniter;

Mansioni:

Incontrare responsabili di progetto per progettare e sviluppare nuovi software.

Stabilire parametri dei nuovi software.

Progettare, scrivere, leggere, testare e correggere codici per i nuovi software.

Eseguire i test di controllo qualità ed individuare eventuali bug nello sviluppo del software.

Riferire e responsabili di progetto gli sviluppi del nuovo software.

Verificare ed implementare aggiornamenti e migliorie quando necessario.

Scrivere la documentazione relativa a software nuovi e/o aggiornati.

Capacità di lavorare in gruppo;

Capacità di portare a termine il lavoro per obbiettivi;

Diligenza nella documentazione del lavoro svolto;

Disponibilità a carichi di lavoro flessibili in relazione alle scadenze.