Oggi, presso l’istituto di medicina legale, verrà eseguita l’autopsia su Gabriele Aserio, il diciottenne deceduto in un terribile incidente stradale a Palermo nella notte tra venerdì e sabato lungo viale Strasburgo. L’inchiesta è condotta dal sostituto procuratore Maria Forti. La salma di Gabriele si trova presso il Policlinico di Palermo dove amici e parenti si stanno stringendo per salutare il giovane deceduto.

Le indagini sull’incidente

Gabriele era a bordo di uno scooter con un amico di 17 anni, che si trova ora in prognosi riservata a Villa Sofia a causa delle gravi lesioni riportate. La polizia municipale continua le indagini sull’incidente, ma al momento la tesi più accreditata sembra essere quella dell’incidente autonomo, anche se non si esclude l’ipotesi di un’auto pirata.

Il ricordo del giovane

Gabriele aveva una vita ricca di passioni, tra cui il calcio e gli amici. La sua famiglia è molto conosciuta e rispettata in città, con suo padre Antonio Aserio che ricopre il ruolo di responsabile regionale dell’associazione celiaci e ha lavorato per l’ufficio di Gabinetto di Totò Cuffaro e l’istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia. Gabriele frequentava il quarto anno dello Scientifico dell’istituto Don Bosco ed era un appassionato calciatore, con una promettente carriera davanti a sé. L’associazione sportiva culturale dilettantistica Progetto Interschool ha espresso il suo dolore per la scomparsa di Gabriele, ricordando il suo talento e la sua passione per il calcio. “Purtroppo annunciamo la tristissima e straziante notizia che ci ha lasciato Gabriele Aserio a seguito di un incidente – si legge sui social -. Siamo sconvolti e senza parole. Ha giocato per anni con noi, non si perdeva un evento, a volte ricoprendo anche il ruolo di capitano. Il calcio era la sua passione e si faceva ben volere da tutti”.

Il mondo dello sport a lutto

Ha giocato nei campionati scolastici in serie A e B1, dove ha vinto pure un pallone d’oro nella scorsa fase Apertura, “per non parlare di quanti ricordi negli All Night e All Day in cui giocava sempre”. Ieri sono state rinviate le gare dei Divano Kiev in cui ha giocato per anni e degli Itas dove giocava quest’anno. In tutte le altre partite è stato effettuato un minuto di raccoglimento prima di ogni gara. Anche il Rotary Club Costa Gaia lo ha voluto ricordare: “È con profondo e sincero dolore che il RC Costa Gaia tutto si stringe attorno al socio e carissimo amico Antonio Aserio e a Maria Rita per la tragica perdita del figlio Gabriele di soli diciotto anni. La presidente Adele Crescimanno porge a nome di tutto il Club sentite condoglianze”.