Si sono svolte ieri le autopsie sui corpi di Laura Lupo e di Pietro Delia, le due vittime dell’omicidio-suicidio avvenuto sabato scorso in un appartamento al terzo piano di via Notarbartolo. Ieri, all’Istituto di Medicina legale del Policlinico, è stata eseguita l’autopsia sul corpo del commercialista, 66 anni, che sarebbe stato ucciso dalla moglie vigile urbano con la pistola d’ordinanza di lei, probabilmente per motivi legati alla gelosia: oggi, invece, sarà la volta dell’analisi che sarà compiuta sul cadavere della donna e poi entrambe le salme saranno riconsegnate alla famiglia per permettere la celebrazione dei funerali, in programma questa settimana.

Non è stato uno scatto d’ira

Secondo quanto scrive Il Giornale di Sicilia, l’ipotesi degli investigatori è che la tragedia non sia stata il frutto di uno scatto d’ira o di una discussione improvvisa tra i due coniugi ma che la drammatica conclusione possa essere stata intenzionale perché l’ispettrice della polizia municipale avrebbe sparato contro Delia senza che questi abbia avuto il tempo di reagire in qualche modo.

All’interno della casa, infatti, non ci sarebbero segnali che vanno verso questa direzione: nessun oggetto è stato trovato fuori posto ad eccezione che nella cucina, il luogo dove si è consumato il dramma e in cui sono stati recuperati sei bossoli. Anche nelle altre stanze non ci sarebbero elementi che potrebbero fare pensare che ci sia stato un disperato tentativo di fuggire o di cercare in qualche modo di evitare i colpi da parte del marito. E poi ci sarebbe anche un altro aspetto ad avvalorare la supposizione che Laura Lupo avesse già deciso di fare fuoco, magari sopraffatta da un sentimento di gelosia che lentamente sarebbe diventato insostenibile.

La situazione sentimentale

Un delitto, e il seguente suicidio, che quindi potrebbero essere stati compiuti in preda a una sorta di raptus a causa di una delicata situazione sentimentale. Alcuni amici e colleghi, sia pure sotto voce, hanno parlato di crisi matrimoniale e di tensioni nella coppia che era tornata assieme da un anno e mezzo dopo oltre tre anni di separazione: chi li conosceva ha raccontato che lei, negli ultimi tempi, sembrava turbata per qualcosa che era accaduto.

