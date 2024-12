Prosegue l’azione di consolidamento dell’Osservatorio del mercato del lavoro in Sicilia. Nel corso dell’incontro del comitato d’indirizzo, che si è svolto questa mattina in via Trinacria a Palermo, è stata avviata una prima programmazione delle attività per il 2025. Tra i temi affrontati, in particolare quello dello sviluppo delle aree industriali in crisi e dell’individuazione di strategie efficaci per il rilancio e la valorizzazione dei relativi territori.

Le parole della Albano

“Questo approccio – spiega l’assessore Albano – punta non solo a monitorare l’andamento del mercato ma anche a promuovere interventi mirati che possano sostenere la crescita economica e occupazionale nelle aree in difficoltà. La collaborazione tra le istituzioni e gli attori locali sarà fondamentale per implementare soluzioni concrete e sostenibili, nell’ambito di un’azione più complessiva delle politiche attive del lavoro. Il prossimo passo sarà la definizione di un piano d’azione che contempli analisi approfondite e proposte operative, in modo da rispondere adeguatamente alle esigenze del mercato siciliano”.

Il comitato

Assieme all’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano; al capo di gabinetto dell’assessorato e alla dirigente del dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali, Rosolino Greco e Letizia Di Liberti, erano presenti anche il commissario e il direttore del Ciapi di Priolo Gargallo, Giacomo Scala e Fabio Marino, e i rappresentanti regionali del mondo sindacale e di quello datoriale.

Il comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio diventerà pienamente operativo il prossimo 12 dicembre, quando saranno definiti i principali temi di indagine e di analisi. Una volta stabiliti, questi punti saranno presentati al comitato d’indirizzo dell’Osservatorio per ulteriori valutazioni e approfondimenti.

Arrivano quattro milioni dalla Regione per il personale Ipab “Contributi liquidati in anticipo”

Quattro milioni di euro per il pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali dei dipendenti delle Ipab (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) della Sicilia.

L’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali ha liquidato agli enti i fondi per il 2024: 3,2 milioni di euro serviranno per pagare le integrazioni stipendiali e gli oneri previdenziali del personale dipendente delle Ipab e 800 mila euro saranno riservati, invece, alla regolarizzazione contributiva delle posizioni dei dipendenti degli istituti definitivamente inattivi.