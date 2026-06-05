Trekking, canyoning, arrampicate, natura e sapori del territorio: la manifestazione organizzata dall’Associazione Naturalistica La Stretta ha acceso i riflettori sul potenziale turistico dell’area nebroidea

I Nebrodi si confermano una delle aree più suggestive della Sicilia per il turismo lento, naturalistico ed esperienziale. A Longi, dal 30 maggio al 2 giugno, l’Outdoor Fest ha portato escursionisti e appassionati di attività all’aria aperta tra sentieri, pareti rocciose, cascate, boschi e paesaggi che raccontano una Sicilia interna ancora capace di sorprendere. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Naturalistica La Stretta e promossa con l’impegno di Barbara Cangemi e Calogero Castano, ha proposto un programma dedicato alla scoperta attiva del territorio: trekking, canyoning, arrampicate e momenti di condivisione pensati per valorizzare il patrimonio ambientale e umano di Longi e del comprensorio nebroideo. Come raccontato da TempoStretto, fonte originaria della notizia a consuntivo dell’esperienza tenutasi dal 30 maggio al 2 giugno scorsi, l’evento ha rappresentato non soltanto un’occasione sportiva e ricreativa, ma anche un segnale importante sul ruolo che i Nebrodi possono assumere nella costruzione di un’offerta turistica più sostenibile, autentica e legata alle comunità locali.

Dalle Rocche del Crasto alla cascata del Catafurco

Tra i momenti più significativi dell’Outdoor Fest c’è stata l’escursione alle Rocche del Crasto, uno dei luoghi simbolo dei Nebrodi. Un percorso immerso in un paesaggio di grande impatto naturalistico, tra animali al pascolo, spazi aperti e scorci capaci di restituire il senso più profondo del cammino in montagna. L’esperienza si è arricchita anche grazie all’accoglienza del Rifugio del Sole, punto di riferimento per chi attraversa quei luoghi e cerca un contatto diretto con il territorio, i suoi sapori e le sue storie. Nei giorni successivi, i partecipanti hanno raggiunto anche la cascata del Catafurco, altra meta di forte richiamo per gli amanti dell’escursionismo. Il percorso, pur con alcuni tratti più impegnativi, ha offerto ai camminatori l’occasione di attraversare uno scenario naturale ricco di acqua, verde e silenzi, fino alla cascata incastonata nella roccia.

Il bosco di Mangalaviti e l’anima verde dei Nebrodi

L’ultima giornata è stata dedicata al bosco di Mangalaviti, uno degli ambienti più affascinanti del Parco dei Nebrodi. Tra faggi, radure e sentieri immersi nella vegetazione, l’escursione ha chiuso il programma con un’esperienza fortemente rappresentativa dell’identità naturalistica dell’area. Accanto alle attività outdoor, la manifestazione ha dato spazio anche alla dimensione conviviale e gastronomica, con prodotti tradizionali e momenti di incontro che hanno rafforzato il legame tra viaggio, territorio e comunità. È proprio questa combinazione — natura, accoglienza, attività fisica, cultura locale e produzioni tipiche — a rendere i Nebrodi un possibile modello di turismo esperienziale. Un turismo diverso da quello mordi e fuggi, più attento alla qualità del tempo, al rispetto dei luoghi e alla partecipazione delle comunità.

Le criticità: collegamenti, sentieri e tutela del Parco

L’Outdoor Fest ha mostrato le potenzialità del territorio, ma ha riportato al centro anche alcune criticità. Per fare dei Nebrodi una destinazione strutturata del turismo naturalistico servono collegamenti più efficienti, strade in condizioni migliori, sentieri adeguatamente segnalati e una programmazione pubblica capace di accompagnare l’iniziativa delle associazioni e degli operatori locali. Resta centrale anche il tema della tutela del Parco. La fruizione sostenibile degli ambienti naturali richiede regole chiare, controlli efficaci e una maggiore capacità di promozione. La presenza di jeep e moto da enduro in aree delicate, segnalata anche nel racconto di TempoStretto, pone una questione evidente di compatibilità tra uso del territorio, conservazione ambientale e sviluppo turistico.

Longi e i Nebrodi, una destinazione da costruire in rete

Il successo dell’Outdoor Fest conferma che l’entroterra siciliano può diventare protagonista di nuove forme di turismo, purché i territori sappiano lavorare insieme. Longi, con il suo patrimonio naturalistico e la sua comunità, può essere uno dei punti di partenza per una strategia più ampia che coinvolga i comuni dei Nebrodi, la Città Metropolitana di Messina, l’Ente Parco e la Regione Siciliana. Il turismo esperienziale non nasce soltanto dalla bellezza dei luoghi. Ha bisogno di organizzazione, servizi, comunicazione, manutenzione, visione. L’Outdoor Fest ha dimostrato che la domanda esiste e che il territorio ha molto da offrire. Ora la sfida è trasformare singole iniziative di qualità in un sistema stabile, riconoscibile e sostenibile.