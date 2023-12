Aveva preso di mira due volte lo stesso market

I carabinieri della stazione di Pachino hanno arrestato un 29enne ladro seriale di supermercati con l’accusa di furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso dai militari all’uscita del supermercato con generi alimentari appena rubati dagli scaffali e nascosti all’interno del suo zaino. Dalla visione delle telecamere del sistema di videosorveglianza i militari hanno accertato che non era la prima volta che lo faceva.

Stesso modus operandi

Due giorni prima, con le stesse modalità, il 29enne aveva portato via un’impastatrice che era messa in vendita sugli scaffali dello stesso discount. Il valore complessivo della merce sottratta nei due episodi accertati ammonta a circa 150 euro. Il Gip del tribunale di Siracusa ha stabilito per il giovane gli arresti domiciliari nella sua abitazione.

L’episodio singolare

Proprio di recente nel siracusano, a proposito di furti nei supermercati, si è verificato un episodio alquanto singolare. Un siracusano di 78 anni si era invaghito di una donna di 48 anni con cui avrebbe deciso di compiere delle scorribande. Il piano dei due, che sono stati arrestati nei mesi scorsi dai carabinieri della stazione di Ortigia, sarebbe stato di saccheggiare i supermercati della città. In particolare, ne avrebbero presi di mira due ma non lo avrebbero fatto per fame. Perché stando a quanto scoperto dai militari, in uno dei locali, avrebbero portato via diverse quantità di cioccolata, in un altro diversi prodotti. Forse avrebbero agito per un atto trasgressivo, quasi adolescenziale, per provare i brividi di quando le forze erano più fresche.

La denuncia dei gestori

Le indagini hanno avuto inizio dopo la denuncia dei gestori dei supermercati ai carabinieri. La coppia avrebbe trafugato merce e cibo per un valore di circa 150 euro. Naturalmente, gli investigatori hanno recuperato le immagini delle telecamere di sicurezza dei due locali per provare ad identificare i presunti ladri: dalla scansione delle immagini, i carabinieri sono stati in grado di identificare prima ed acciuffare dopo gli indagati.

