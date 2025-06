Incidente stradale a Carini (Palermo) in via Pietro Migliore. Padre e figlio a bordo di una Fiat 500 X sono finiti contro una ringhiera l’hanno sfondata e sono finiti in una scarpata di 5 metri.

Per estrarre i feriti dalla vettura sono intervenuti i vigili del fuoco che li hanno consegnati ai sanitari del 118 che li trasportato in ambulanza in ospedale. Il padre in condizioni più gravi è stato ricoverato al Trauma Center.

Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri intervenuti.