Disagi al porto

Pagano crociera ma non c’è il saldo e sono costretti a restare in banchina. Una brutta avventura capitata a 35 ennesi dopo che l’agenzia non avrebbe saldato il conto.

In 35 rimasti al porto

Erano tutti pronti per imbarcarsi sulla nave crociera che li avrebbe portati in giro per il Mediterraneo e l’Adriatico. Ma il saldo della spesa non è stato effettuato e 35 ennesi sono rimasti sulla banchina sconsolati. I 35 avevano prenotato la vacanza con un’agenzia di viaggi e hanno saldato il costo mesi fa. Gli ennesi si sono dati appuntamento davanti l’agenzia viaggi per provare a capire cosa fosse successo. Ma nulla è chiaro.

Cosa dice la compagnia

Secondo la compagnia di crociera il saldo, di 11 mila euro a fronte di una somma complessiva di 20 mila euro, non è mai stato versato e, in ogni caso, si sarebbe dovuto saldare entro il giorno prima la partenza. L’agenzia quindi non avrebbe inviato il saldo e l’agente dice di non poter mostrare i bonifici. I 35 crocieristi mancati sono arrabbiati e delusi e si sono rivolti ad un legale per presentare una denuncia.

I disagi per la nave con 19 ore di ritardo a Palermo

Disagi al porto di Palermo nei giorni scorsi per il traghetto della Grandi Navi Veloci che sta arrivando da Genova con oltre 19 ore di ritardo. L’arrivo era previsto per le 17.30 ma per una serie di ritardi accumulati in questi giorni il traghetto arriverà nel porto di Palermo solo oggi alle 12 circa.

Protestano i passeggeri

Nei giorni precedenti o stesso traghetto il cui attracco era previsto per le 17.30 era arrivato alle 23 di sera. Tante le proteste dei passeggeri. A causa dei ritardi oggi dal porto di Palermo partiranno due navi per Genova.

La replica della Grandi navi veloci

“A causa di un’avaria all’impianto di refrigerazione di uno dei motori principali del traghetto Excelsior, si è dovuto procedere a lavori di manutenzione durati alcune ore che hanno poi reso necessaria la ripianificazione di alcuni viaggi anche attraverso l’impiego di un’altra unità della flotta”. Così la compagnia traghetti Gnv sul ritardo di 19 ore del traghetto Excelsior in servizio tra Genova e Palermo.

“Tutti i passeggeri coinvolti sono stati prontamente informati e aggiornati tramite i canali di contatto indicati in sede di prenotazione ed è stata data loro massima assistenza, nel pieno rispetto delle normativa vigente – si legge nella nota -. Ai passeggeri in attesa, che non erano raggiungibili al momento della comunicazione o comunque già in viaggio, è stato offerto il pernottamento gratuito su un’altra unità della flotta. Tutte le altre navi impiegate sulle linee da e verso Palermo proseguono regolarmente il loro itinerario”.