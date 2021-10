Toccherà a Reset

Dopo i cinghiali a banchettare e distruggere le tombe, e le salme perennemente in deposito, l’emergenza cimiteri non si placa. L’ultimo problema? È saltato l’accordo tra il Comune e l’Esercito per frenare l’emergenza ai Rotoli, che conta oltre 800 feretri insepolti. Lo rende noto Repubblica.

“il Comune non sa come pagarlo”

“A Palermo è vietato morire” recitano alcuni cartelli di protesta sparsi per la città. E in effetti è vero visti i tempi per risolvere l’emergenza sepolture. L’atteso intervento da parte del Quarto reggimento genio guastatori dell’Esercito, annunciato ai primi di settembre dall’assessore ai Servizi cimiteriali Toni Sala, non ci sarà. Il motivo? “il Comune non sa come pagarlo”, scrive il quotidiano.

Tutti gli interventi delle Forze Armate infatti sono a titolo oneroso. I fondi dell’Esercito servono per finanziare le missioni all’estero. E il Comune di Palermo, già in pre-dissesto finanziario, non ha i fondi per pagare l’impegno dei militari al cimitero dei Rotoli.

Così, l’unica soluzione per scavare le nuove fosse dove inserire e interrare i 189 loculi ipogei prefabbricati, sarà l’impiego del personale Reset, cui l’assessore Sala chiede un ulteriore sforzo.

Eppure a settembre lo stresso Sala annunciava: “L’Esercito potrà darci un grande aiuto per scavare le fosse dove poi andranno interrati gli ipogei, i 189 loculi prefabbricati. Gli scavi saranno fatti meccanicamente, presumibilmente con un loro escavatore”. Ma così non sarà. Toccherà alla Reset scavare, “manualmente”.

Ennesima figuraccia

Nonostante ben tre sopralluoghi dell’Esercito, il Comune di Palermo si ritrova pertanto al punto di partenza. Con quasi mille salme in attesa. L’ennesima figuraccia rimediata sul tema cimiteri, ormai divenuto famoso a livello nazionale, dopo le interrogazioni parlamentari e i video sui social della giornalista Selvaggia Lucarelli. Una vergogna infinita.