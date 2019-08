Continua, fino al 31 agosto, il sondaggio “Vota la Maglia” per stabilire quale sarà la prima maglia ufficiale del club rosanero per la stagione 2019/2020. Oltre 20 mila voti fino ad oggi per il contest e, per ora, la maglia che ha ricevuto più voti è quella Stilizzata logo 2019.

A conferma della ripartenza della squadra, è il grande entusiasmo dimostrato da parte dei tifosi attorno all’iniziativa lanciata dal Palermo per la scelta della maglia ufficiale, realizzata dallo sponsor tecnico Kappa®.

Kappa®, infatti, ha sostenuto l’iniziativa creando i 6 prototipi da votare, indirizzando la scelta stilistica alle maglie storiche della squadra. Le descrizioni delle maglie sul sito sono a cura del giornalista Giovanni Tarantino.

“Si tratta di un’iniziativa in linea con gli obiettivi di trasparenza e partecipazione che fin da subito hanno animato la nostra visione del nuovo Palermo. I tifosi tornano protagonisti a partire da scelte significative per il club. E visto che loro sono custodi della fede rosanero tanto quanto il presidente – commenta il Presidente del Palermo Dario Mirri – è proprio a loro che va l’onore e la responsabilità di ‘vestire’ i nostri giocatori quest’anno e nei prossimi”.

Con questa iniziativa, che coinvolge i tifosi in prima persona, e che segue le linee guida del manifesto della Società, in particolar modo il punto 1) Trasparenza e Controllo, la nuova proprietà della Società inizia un percorso in cui coinvolge tutti, per dare la giusta spinta alla rinascita della squadra.

Il contest terminerà il 31 agosto e presto i giocatori indosseranno la maglia che avrà ricevuto più preferenze.