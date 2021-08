Niente circolazione se la temperature è al di sopra dei 35°

Come ieri era stato anticipato da BlogSicilia, oggi il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha emesso un’ordinanza che vieta la circolazione di carrozze o altri mezzi trainati da animali in caso di ondate eccezionali di caldo come avvenuto nei giorni scorsi. L’obiettivo del provvedimento è quello di “tutelare il benessere degli animali, nello specifico, degli equidi presenti sul territorio di Palermo”.

Il provvedimento cosa detta nello specifico

In particolare, il provvedimento vieta la circolazione dei cavalli per le attività di traino di carrozze per trasporto passeggeri e calessini omologati con il solo vetturino, senza ulteriori passeggeri, nel caso in cui la temperatura sia pari o superiore a 35 gradi.

L’assessore Sala: “Istituiremo un tavolo tecnico”

“L’ordinanza – spiega l’assessore ai Diritti degli animali, Toni Sala – ha l’obiettivo di tutelare la salute dei cavalli, specie nei giorni in cui le temperature saranno più elevate. Il Comune di Palermo ha a cuore il benessere degli animali e per questo istituiremo un tavolo tecnico con gli animalisti, i veterinari, i volontari e i portatori di interesse così da raccogliere idee e suggerimenti da far confluire in un apposito regolamento a cui i nostri uffici stanno già lavorando. Istituiremo regole chiare ed efficaci”.

Le proteste dei giorni scorsi

Diverse associazioni animaliste avevano protestato nei giorni scorsi per i diversi episodi accaduti a Palermo di decessi di animali a traino di calessi avvenuti nei giorni di grande afa. Da indiscrezioni raccolte BlogSiciia aveva carpito le intenzione dell’amministrazione comunale di voler introdurre questa limitazione.

I carabinieri hanno intensificato i controlli

Dopo i recenti fatti che i carabinieri di Palermo hanno intensificato l’attività di monitoraggio nei confronti di chi è alla guida di calessi. Già lo scorso anno diverse erano state le operazioni che avevano portato, tra gli altri risultati, all’identificazione e alla denuncia dei partecipanti ad una corsa clandestina di cavalli che si articolava per le vie cittadine. In questi gironi i militari della stazione Centro, con il contributo dei colleghi del Centro Anticrimine Natura di Palermo e i veterinari dell’Asp, e tra le 7 verifiche un vetturino, 72enne, palermitano, già noto alle forze dell’ordine, è stato sanzionato con una multa di quasi 5.000 euro poiché esercitava il servizio di piazza senza le prescritte autorizzazioni e conduceva il cavallo baio “Tancredi” sprovvisto della necessaria documentazione sanitaria e amministrativa.