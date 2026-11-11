Un esempio virtuoso di sport, cultura e sviluppo economico

C’è una Palermo che corre, accoglie e si racconta al mondo. È quella della XXXI Maratona di Palermo, in programma domenica 15 novembre, che raggiunge quest’anno numeri mai toccati prima e si conferma tra i più importanti eventi sportivi del Sud Italia, capace di generare ricadute economiche, turistiche e di immagine ben oltre l’aspetto agonistico.

L’edizione dei record

Saranno infatti circa 3.300 gli atleti al via provenienti da 67 nazioni, un record assoluto nella storia della manifestazione organizzata dall’Asd Media@. Un dato che assume ancora maggiore rilevanza se confrontato con quello di appena tre anni fa: nel 2023 gli iscritti erano 1.808. In appena tre edizioni la crescita è stata superiore all’82%.

Unicredit main sponsor della manifestazione

A sottolineare il valore dell’evento è Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, partner storico della manifestazione. “Anche quest’anno UniCredit sostiene la Maratona di Palermo, iniziativa che rappresenta un esempio concreto di simbiosi virtuosa tra sport, arte e cultura, in grado di coniugare una grande vocazione alla sostenibilità sociale e ambientale con la capacità di generare ricadute significative in termini di indotto sull’economia locale. È questo il genere di iniziative che la banca sceglie di affiancare: progetti capaci di generare valore per la comunità, sostenere l’economia locale e rafforzare l’immagine della città quale destinazione di eccellenza. Il nostro impegno non è soltanto quello di sponsor. Parteciperemo infatti attivamente alla gara con numerosi colleghi, a testimonianza di una condivisione autentica dei valori dello sport e dello spirito di squadra”.

L’indotto della manifestazione

Le cifre sembrano dargli ragione. Secondo le stime illustrate dal comune di Palermo, l’indotto economico complessivo della manifestazione supera il milione di euro. Ai circa 595.000 euro legati ai soggiorni degli atleti si aggiungono oltre 450.000 euro generati da accompagnatori, famiglie, trasferimenti e spese connesse all’evento. Numeri evidenziati dall’assessore comunale allo Sport Alessandro Anello, che ha definito la maratona uno degli appuntamenti principali del calendario sportivo cittadino. “Con 3.300 iscritti, l’indotto stimato per la città supera il milione di euro. È un risultato particolarmente importante per il mese di novembre, periodo sul quale stiamo lavorando per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici”.

Una strategia che trova conferma nei dati di Federalberghi Palermo. La presidente Rosa Di Stefano evidenzia come l’evento contribuisca a riempire alberghi e strutture ricettive in un momento generalmente difficile per il settore. “Dal 10 al 14 novembre Palermo accoglierà migliaia di partecipanti, con un’occupazione media delle strutture ricettive stimata intorno al 55%. È un risultato significativo se si considera che, dopo il ponte di Ognissanti, l’occupazione può normalmente scendere fino al 25%”.

Secondo Federalberghi, circa un partecipante su tre arriva a Palermo con la famiglia, contribuendo ad allungare la permanenza media fino a due notti rispetto all’1,4 normalmente registrato. Un fenomeno che alimenta consumi e ricadute economiche su alberghi, ristorazione, commercio e servizi. L’impatto turistico è sottolineato anche dall’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata. “La crescita della Maratona di Palermo conferma il ruolo dei grandi eventi sportivi nella promozione della Sicilia. Gli atleti che arrivano con familiari e amici scoprono una Sicilia dinamica e accogliente. È un’esperienza che diventa racconto, promozione e passaparola”.

La manifestazione è anche una straordinaria cartolina della città

La manifestazione non è però soltanto un grande richiamo internazionale. È anche una straordinaria cartolina della città. Il percorso porterà gli atleti ad attraversare i luoghi più iconici di Palermo: il Teatro Massimo, i Quattro Canti, la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni, la Palazzina Cinese, il Parco della Favorita e il cuore del percorso arabo-normanno riconosciuto dall’Unesco. Saranno circa 1.000 i maratoneti impegnati sulla distanza classica dei 42,195 chilometri, oltre 2.000 gli iscritti alla mezza maratona, mentre le iscrizioni alle staffette 4×10,5 km hanno raggiunto quota 224 squadre, facendo registrare una crescita vicina al 40% rispetto all’anno precedente.

La dimensione internazionale della Maratona

La dimensione internazionale emerge anche dalla composizione del gruppo di partecipanti. Tra i Paesi stranieri più rappresentati figurano Polonia, Germania, Gran Bretagna, Francia, Belgio e Olanda, mentre sono presenti atleti provenienti da tutte le nove province siciliane e da ben 76 province italiane. Palermo guida la classifica con 886 iscritti, seguita da Trapani e Agrigento.

Per il direttore tecnico della manifestazione Salvatore Gebbia, sono due le parole chiave che spiegano il successo dell’evento. “Crescita e internazionalizzazione accompagnano questa 31ª edizione. Sempre più atleti scelgono Palermo e sempre più spesso restano in città insieme ai loro familiari. È una presenza che produce benefici concreti per alberghi, ristoranti e attività commerciali e che contribuisce a rafforzare il profilo internazionale della manifestazione”.

L’accordo con Tui

Un ulteriore passo in avanti in questa direzione arriva dall’accordo pluriennale con TUI, uno dei principali gruppi turistici mondiali. La partnership prevede la promozione della Maratona di Palermo sui mercati esteri e renderà Tui Title Sponsor della manifestazione a partire dal prossimo anno. La corsa siciliana rafforza inoltre il proprio ruolo all’interno della Mediterranean Marathon League, il circuito internazionale che collega Palermo alle maratone di Palma di Maiorca, Paphos e Rodi, offrendo agli atleti la possibilità di conquistare la prestigiosa Grand Slam Medal completando tutte e quattro le prove.

Una serie di eventi collaterali

Attorno alla gara ruoterà un ricco programma di eventi collaterali. Piazza Castelnuovo ospiterà l’Expo Maratona, mentre l’Asp Palermo promuoverà l’Influ Day con vaccinazioni antinfluenzali gratuite e iniziative dedicate alla prevenzione. Previsto anche il convegno nazionale “AI nello sport e per lo sport”, dedicato alle applicazioni dell’intelligenza artificiale nel mondo sportivo. A raccontare l’identità della manifestazione sarà anche la nuova comunicazione visiva illustrata da Vincenzo Alaimo, responsabile marketing e comunicazione. “Abbiamo scelto di raccontare Palermo attraverso i suoi luoghi, i suoi monumenti e il suo skyline, valorizzando il legame profondo tra la città e la maratona. Una scelta che accompagna la crescita di una manifestazione sempre più internazionale e sempre più radicata nel territorio”.

Il via domenica alle 8,30

Domenica mattina, quando lo starter darà il via alla corsa davanti al Teatro Politeama, a partire non saranno soltanto 3.300 runner. A correre sarà un’intera città che attraverso lo sport continua a promuovere la propria immagine, ad attrarre visitatori e a costruire opportunità di crescita economica e sociale. Palermo, ancora una volta, proverà a tagliare il traguardo più importante: quello dello sviluppo.