Palermo-Macedonia al Renzo Barbera al 100%, verso la corsa al biglietto

Redazione di

15/03/2022

Sta per aprirsi la caccia al biglietto per la partita che la Nazionale giocherà contro la Macedonia al Renzo Barbera il prossimo 24 marzo. Un incontro che vale la qualificazione ai mondiali. Si attende solo il via della FIGGC per il via libera ai rimanenti 9mila biglietti per assistere alla semifinale dei play off Mondiali. Si tratta del 25% che al momento non può essere venduto a causa delle norme anti-Covid che prevedono una capienza degli stadi all’aperto del 75%. Si attende il via libera La partita è in programma il prossimo 24 marzo alle ore 20.45 al Renzo Barbera di Palermo. Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, con una lettera, aveva chiesto nei giorni scorsi, al ministro della Salute, Roberto Speranza di portare la capienza al 100%, malgrado lo Stato di emergenza finisca il prossimo 31 marzo e ieri c’è stata la risposta: “Nulla osta”. Ora si attende il via libera da parte della sottosegretaria con delega allo Sport Valentina Vezzali. Quest’ultima, sempre ieri, aveva fatto sapere che se Gravina avesse fatto “la richiesta di un aumento della capienza, visto che ho la deroga e posso consentire l’aumento della capienza, la prenderò in considerazione anche nell’ottica che stiamo andando verso una riduzione dei casi e quindi stiamo tornando in una sorta di normalità”. In palio 9mila ticket Si attende il via libera alla corsa ai biglietti che saranno circa 9mila. I primi 26mila sono andati a ruba nel giro di poco tempo. In due giorni di prevendita online, riservata ai possessori della card VivoAzzurro, erano stati acquistati 6mila tagliandi e ben 20mila erano stati venduti in appena due ore dall’inizio della vendita libera. Prezzi popolari per il match Per spingere la Nazionale e avere il tutto esaurito la FIGC HA MESSO in vendita i ticket a prezzi popolari con tante agevolazioni riservate alle famiglie, alle donne, ai giovani e agli Over 65. Nel dettaglio: tribuna centrale 60 euro, ridotta 40, possessori Vivo Azzurro 30; tribuna laterale 45 euro, ridotto 30, possessori Vivo Azzurro 25; gradinata 30 euro, ridotto 20, possessori Vivo Azzurro 14 euro, gradinata ridotto under 12 costa 5 euro: gradinata promo famiglia adulto 20 euro; gradinata promo famiglia under 18 costa 14 euro; curve 10 euro. I biglietti ridotti sono riservati alle donne e agli Over 65 (nati prima del 24 marzo 1957). I biglietti ridotti Vivo Azzurro sono riservati ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card. I biglietti Gradinata Promo Famiglia Adulto e Under 18 sono riservati ad un gruppo familiare di minimo 3 persone, di cui 2 adulti e 1 o 2 Under 18. I biglietti ridotti Under 12 sono riservati ai ragazzi fino ai 12 anni (nati dopo il 24 marzo del 2010).

