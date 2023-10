Ecco le "panchine smart"

Panchine smart nel centro storico di Palermo, iniziativa per residenti e turisti che sfrutta i raggi solari per generare energia. Sono state piazzate in diverse zone della città delle panchine “intelligenti” che permettono ai passanti non solo una pausa ma anche di poter caricare il proprio smarphone “all’aria aperta”: ubicate fra piazza Bologni e piazza Magione, nel cuore del centro storico di Palermo, queste installazioni decorano le principali piazze cittadine dando un nuovo volto al capoluogo siciliano. La panchina di nuova generazione ha incorporato al suo interno un pannello fotovoltaico che permette di sfruttare i raggi solari per generare energia, dunque, caricare fuori casa il proprio tablet o telefono.

Un’idea innovativa, già presente in diverse capitali europee, che consente, soprattutto ai turisti, di rimanere connessi per potersi meglio orientare nel capoluogo siciliano: una soluzione per rendere la città più efficiente, sicura e sostenibile.

Il parere dei cittadini per la “città sempre più smart”

Una città smart, al passo coi tempi, tecnologica e sostenibile potrebbe piacere alla maggior parte dei cittadini ma non tutti la pensano allo stesso modo: c’è chi urla disprezzando il design: “a piazza Bologni un pugno nell’occhio”, chi sostiene: “che orrore”. La scelta di mescolare lo storico al moderno non ha avuto un gran successo tra i cittadini; c’è anche chi ironizza sul nuovo prodotto affermando: “sembra una cucina ad induzione”.

Una delle preoccupazioni più diffuse riguardo la nuova installazione è il problema del vandalismo. “Durerà da natale a santo Stefano” è questo il timore di molti che apprezzando le iniziative di una città sempre più smart, sospettano nella poca civiltà dei propri concittadini.

Chi invece approva la nuova installazione dichiara: “in un centro storico pieno di turisti proveniente da ogni dove, una panchina fotovoltaica la metterei. Un turista che si ricarica lo smarphone dopo essere stato una giornata intera a visionare lo smartphone con Google Maps e altre informazioni, ce la vedo eccome” -continua- “perché lamentarci sempre?”

Marina Yachting e panchine smart

Dopo l’inaugurazione del nuovo waterfront palermitano che ha incuriosito migliaia di cittadini e dato un bel tocco di modernità alla quinta città più grande d’Italia, spuntano le prime “panchine intelligenti” a favore della comunità palermitana e non solo. Forse l’inizio di una serie di iniziative per valorizzare la città tutto porto che annualmente ospita centinaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Opere a favore dei cittadini tutti che oltre ad usufruirne e ammirarne l’utilità dovrebbero rispettarle e averne cura.

