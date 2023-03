la richiesta della uil pubblica amministrazione al comune

Un incontro dedicato al caro parcheggi in città, divenuto insostenibile per i lavoratori alle prese con la necessità di cercare posteggio durante le ore di permanenza in ufficio.

L’incontro a Palazzo delle Aquile, i presenti

A confrontarsi, a Palazzo delle Aquile, sono stati la Uil Pubblica Amministrazione, rappresentata dal segretario generale di Palermo Alfonso Farruggia e da Giuseppe Manno della UilPa Giustizia e gli assessori Giuliano Forzinetti e Maurizio Carta, rispettivamente titolari delle Attività produttive e dell’Urbanistica e del Centro storico.

Apcoa parking ha bocciato la proposta di ridurre i costi del parcheggio vicino al Tribunale

Nelle scorse settimane, era stato proprio il segretario generale a chiedere un incontro all’amministrazione comunale, a seguito della bocciatura, da parte di APCOA Parking, della proposta di ridurre i costi a beneficio dei dipendenti che usufruiscono del parcheggio a pagamento a pochi passi dal Tribunale, formulata dal vice presidente della Prima Circoscrizione Antonio Nicolao.

La richiesta del sindacato

La richiesta del sindacato, in sintesi, è quella di individuare, nel rispetto delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti, le soluzioni più adeguate per abbattere i costi dei parcheggi, decisamente esosi in rapporto agli stipendi medi dei dipendenti del pubblico impiego.

Farruggia: “Lavoratori che si recano al centro storico penalizzati, confronto con gli assessori costruttivo”

“Il problema – ribadisce Alfonso Farruggia – non riguarda ovviamente soltanto la vicenda del rincaro dell’abbonamento diurno nel parcheggio di piazza Vittorio Emanuele Orlando, ma tutta la città: i lavoratori maggiormente penalizzati sono quelli che prestano servizio in prossimità del centro storico”.

“Da parte dell’amministrazione comunale – conclude – abbiamo ricevuto la massima attenzione e la disponibilità a valutare possibili soluzioni: il confronto con gli assessori, che ringraziamo, è stato costruttivo”.

L’assessore Forzinetti ospite a Talk Sicilia

Attività produttive e sviluppo economico, la parola d’ordine è semplificare. Ospite a Talk Sicilia, l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti è intervenuto sui principali temi che interessano il tessuto produttivo del capoluogo siciliano. Dalla carenza di personale negli uffici comunali, ai processi di semplificazione amministrativa; dal regolamento sui dehors, al rilancio delle borgate marinare attraverso il nuovo regolamento movida; dalla riqualificazione commerciale di via Roma al futuro del waterfront di Palermo.

La desertificazione di via Roma

L’assessore Forzinetti si è anche concentrato sul rilancio commerciale di alcune aree nevralgiche del capoluogo siciliano. Fra queste rientra l’asse di via Roma, falcidiato negli ultimi anni da numerose chiusure e da tante, troppo saracinesche abbassate. “Uno dei primi atti che abbiamo fatto insieme all’assessore Carta è stato una delibera di Giunta che prevedeva appunto di intervenire sulle norme tecniche di attuazione del piano commerciale, superando il limite dei 200 metri quadri che oltre via Roma riguarda anche le aree limitrofe. E’ chiaro che vedere un’arteria così importante della nostra città, del nostro tessuto produttivo, completamente disabitata dal punto di vista commerciale è una cosa che colpisce“.

Rilancio sul quale l’Amministrazione ha già incominciato a muoversi. “Abbiamo già fatto con gli uffici un lavoro importante. Sono già stati presentati i documenti necessari all’assessorato regionale Territorio e Ambiente. Dalla prossima settimana, la dirigente generale mi ha già assicurato che sarà operativa perché cambiando le norme tecniche di attuazione del piano commerciale, deve essere esaminata la procedura dalla Commissione Vas dall’assessorato regionale Territorio Ambiente”. Sui tempi, Giuliano Forzinetti si dice ottimista. “Non ci dobbiamo fermare. La delibera verrà portata in Consiglio Comunale. Speriamo di avere buone notizie prima della fine dell’estate”.

“Stiamo lavorando a modifiche Ztl”

Un tema, quello della desertificazione di via Roma, legato all’instaurazione del regime di Zona a Traffico Limitato. Un provvedimento introdotto in era Orlando e sul quale l’assessore alle Attività Produttive annuncia che si sta lavorando a delle modifiche. “Sulla Ztl c’è un confronto importante con le associazioni di categoria. Dobbiamo ascoltarli e renderli partecipi del processo amministrativo. Quindi su questo direi che c’è un confronto importante per vedere di trovare la quadra dal punto di vista delle esigenze dei residenti, delle attività commerciali e dei conti del Comune che, come sappiamo, in questo momento particolare non sono particolarmente floridi. Ripeto una revisione, soprattutto quella relativa a determinati orari, e allo studio dei nostri uffici“.

