A CONDURRE L'INIZIATIVA ELISABETTA LUPARELLO (LEGA)

“Salviamo il parco Cassarà“: è ufficialmente partita la petizione popolare, proposta dalla Lega, per chiedere la bonifica e la riapertura dell’area sita fra corso Pisani e via Ernesto Basile, a Palermo. Un’area interdetta da quasi otto anni, a causa del ritrovamento di amianto all’interno del polmone verde della IV Circoscrizione.

A coordinare le operazioni la rappresentante territoriale della Lega Giovani Elisabetta Luparello. Ad assisterla, fra gli altri, il consigliere comunale del Carroccio Alessandro Anello, il deputato regionale Vincenzo Figuccia e l’assessore regionale ai Beni Culturali Albertò Samonà.



Luparello (Lega): “Grande successo della petizione”

Ed è proprio la coordinatrice giovanile a commentare l’inizio della raccolta firme. “Nonostante la pioggia, c’è stata una grande adesione alla petizione organizzata dalla Lega giovani al fine di avviare la bonifica del parco Cassarà. Ciò per ottenere la riapertura di uno dei più grandi polmoni verdi della città. La fruizione del parco deve ritornare possibile, sia per i residenti che per tutta la cittadinanza. Senza dimenticare i ragazzi che vivono e frequentano la cittadella universitaria, che si trova proprio adiacente al parco”.

“La chiusura del parco fà ancora più male se si considera che il parco è intestato a Ninni Cassarà – prosegue la Luparello -. La lotta alla mafia in difesa della legalità passa anche da questo. Inutile riempirsi la bocca di dichiarazioni vuote, come ci ha abituato a fare il Sindaco Orlando. E poi offendere la memoria di una vittima della mafia lasciando per anni un parco in queste condizioni” conclude la coordinatrice Lega Giovani.

Luca Briziarelli: “Lotta alla mafia passa anche da questo”

Sulla stessa linea anche il senatore Luca Briziarelli. Il vicepresidente della Commissione Bilaterale Ecoreati si è impegnato in diversi progetti a sfondo ambientale della Lega. Fra questi, anche la raccolta di proposte destinata all’ammodernamento dell’impianto di Bellolampo. Un pacchetto di idee presentato a Palazzo delle Aquile qualche mese fa.

“La presenza dello Stato e la lotta alla mafia passano anche da testimonianze come questa. Lavoreremo per individuare risorse anche attraverso il coinvolgimento di associazioni, cittadini e imprese. Ciò attraverso i fondi previsti dal Geobonus. Strumento introdotto dalla Legge di bilancio 2019 e che sarà a breve attivato grazie al decreto che prevede, tra le sue finalità, risorse destinate proprio alla bonifica di aree da amianto”.

Anello e Figuccia: “Ci impegneremo per bonificare il parco”

Sulla stessa linea anche Alessandro Anello e Vincenzo Figuccia. I due esponenti del partito di Matteo Salvini annunciano future sostegno all’iniziativa. “Come Lega – affermano – ci impegneremo a tutti i livelli per bonificare e riaprire il parco. Questo sarà il primo di una lunga serie di interventi per rimediare ai guasti dell’Amministrazione Orlando. I parchi e le aree verdi devono rappresentare una priorità per Palermo. Una delle città con i maggiori problemi di traffico in Europa. Come commissari comunale e provinciale riteniamo l’apertura del parco Cassarà una priorità. Per questo, nell’attesa che ad aprile cambi la catastrofica gestione dell’amministrazione Orlando, lavoreremo per segnalare e risolvere le maggiori criticità presenti nei parchi cittadini.

“Sosterremo convintamente l’iniziativa della Lega giovani – continuano – sia con la presenza e il supporto alle prossime iniziative per la raccolta di firme, che attraverso la presentazione a Palazzo delle Aquile di un atto di indirizzo che impegni l’amministrazione comunale in tal senso.