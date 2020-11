alla Wintime una richiesta di incontro

“Siamo soddisfatti, finalmente possono partire le procedure per l’assunzione dei 100 autisti in somministrazione, nell’attesa del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato. E’ un segnale comunque positivo da parte dell’Amat e del Comune, anche per la cittadinanza, che ha necessità di poter contare su un sistema di trasporto pubblico adeguato, soprattutto in questa fase delicata, dovuta all’emergenza Covid”. A dichiararlo sono i segretari generali Andrea Gattuso, di Nidil Cgil Palermo, Giuseppe Cusimano di Felsa Cisl Palermo Trapani e Danilo Borrelli di Uiltemp, che intervengono a seguito della decisione del consiglio di amministrazione Amat Palermo spa di affidare all’Agenzia interinale per il lavoro Wintime spa la selezione per l’assunzione di 100 operatori d’esercizio in somministrazione, con rapporto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi.

Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp chiedono che venga anche data priorità ai lavoratori interinali che già in precedenza avevano lavorato per l’azienda. “Da un lato siamo soddisfatti, dall’altro ci aspettiamo che vengano valorizzati i 100 lavoratori che avevano prestato servizio presso Amat in somministrazione fino al 2018 e che hanno sempre dato prova di professionalità – aggiungono Gattuso, Cusimano e Borrelli – Si tratta di lavoratori che peraltro conoscono l’azienda, i suoi protocolli, le modalità di lavoro. Da oltre due anni chiedono di poter tornare a svolgere il loro lavoro e sono in attesa. Molti di loro sono rimasti disoccupati. Ci auguriamo che le procedure di selezione si possano svolgere al più presto, nell’interesse dei lavoratori e di tutti i cittadini”.

Nidil, Felsa e Uiltemp hanno già spedito alla Wintime una richiesta di incontro “per capire le tempistiche e le modalità operative affinché i lavoratori possano riprendere servizio”.