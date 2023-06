Rubate numerose grondaie dalle cappelle private

I ladri di rame colpiscono ancora a Partinico, nel Palermitano, e questa volta lo hanno fatto all’interno del cimitero. La scoperta fatta questa mattina dai custodi del camposanto in seguito ad alcune segnalazioni. Ad essere state rubate numerose grondaie di rame collocate nelle cappelle private.

Lavoro “pulito”

I ladri di rame hanno passato al setaccio un po’ tutto il cimitero. Forse sapevano già dove andare e come colpire. Quello fatto è stato un lavoro particolarmente “pulito”, fatto con estrema calma. Infatti hanno svitato i fermi che incassavano le grondaie, senza danneggiarli. Probabilmente hanno agito in almeno 2-3 persone, servendosi di un camion. Stando ad una prima ricognizione sarebbero una quindicina i tubi portati via. Gli stessi dipendenti comunali hanno sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri.

Due giorni fa i cavi di rame

Appena due giorni fa proprio a Partinico si era consumato un nuovo furto di cavi di rame. I hanno portato via oltre mezzo chilometri di cavi di media tensione dagli impianti Enel. Si tratta di cavi adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. E’ successo alla periferia di Partinico per l’esattezza, in contrada Rakali, dove per diverse ore abitazioni e attività della zona in cui è avvenuto il furto sono rimaste al buio. La segnalazione fatta ai carabinieri che hanno avviato le indagini.

Lo scorso anno disagi alle ferrovie

Lo scorso anno ci furono in serie altri raid dei ladri di rame nel territorio del comprensorio partinicese. L’ultima volta furono rubati ben 800 metri di cavi lungo la tratta ferroviaria Partinico-Trappeto. La conseguenza quella di un blocco per circa un’ora del traffico ferroviario in zona. Infatti il furto aveva provocato il blocco dei passaggi a livello, le cui barre non riuscivano più a chiudersi per la mancanza di energia elettrica. In considerazione del potenziale pericolo il traffico ferroviario in zona subì dei rallentamenti, per via dell’impossibilità di far abbassare le barre dei passaggi a livello.

Pochi giorni prima un altro furto

Appena qualche giorno prima si era verificato un altro furto di cavi di rame proprio a Partinico. Decine di residenti rimasero senza energia elettrica. E’ successo in contrada Piano del Re. A segnalare il furto e chiamare i carabinieri furono gli abitanti della zona. In quell’occasione rubarono oltre 250 metri di cavi.

