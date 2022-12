L’allarme è scattato intorno alle 23

A fuoco l’auto di un commerciante di 50 anni la notte scorsa a Partinico, nel Palermitano. La polizia, che ha aperto un’indagine sull’episodio, propende per il possibile raid doloso. Sul posto comunque non è stata trovata alcuna traccia che possa confermare il dolo o le cause accidentali.

Dove è successo

Il rogo si è scatenato intorno alle 23 in via Cartari, strada del centro storico partinicese. Le fiamme hanno interessato l’ultimo modello di una Fiat Panda. Sono partite dal vano motore e si sono propagate anche all’interno dell’abitacolo. Ad andare distrutta quindi tutta la parte anteriore del mezzo. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento, guidati dal caporeparto Giovanni Regina, ha evitato danni ben peggiori.

Salvata una casa

Nei pressi dell’auto andata a fuoco del commerciante si trovata infatti un’abitazione. La celere operazione di spegnimento dei pompieri ha evitato che le alte lingue di fuoco potessero espandersi e danneggiare anche l’immobile. Sul posto anche una pattuglia del commissariato di polizia che ha avviato le indagini per cercare di risalire alle cause. Al vaglio la visione delle immagini della videosorveglianza della zona. Potrebbero rivelare la presenza di qualcuno nell’ora dell’incendio.

Altro incendio qualche settimana fa

Fumo e panico nel pomeriggio dello scorso 2 dicembre sempre a Partinico, in centro storico, dove un’auto è andata a fuoco. L’allarme è scattato poco prima delle 17 quando una Fiat Punto vecchio modello ha preso fuoco a causa di un probabile corto circuito in quel caso. Il mezzo era posteggiato nei pressi di un marciapiede a pochi passi da un’abitazione il cui prospetto è stato parzialmente danneggiato.

L’incendio dell’autocarro sulla statale

Nell’agosto scorso si verificò un caso abbastanza simile sempre a Partinico. ad andare a fuoco un autocarro sulla statale 113, nel tratto che si collega con Alcamo. Un rogo di natura accidentale. Il mezzo era in marcia e stava proseguendo in direzione Alcamo quando, giunto al bivio di Balestrate, ha cominciato ad andare a fuoco. Il conducente ha accostato ed ha fatto in tempo a scendere. I vigili del fuoco del locale distaccamento hanno spento l’incendio e messo tutto in sicurezza.