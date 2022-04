A Partinico ripartiti a regime gli interventi dopo qualche intoppo

Dopo qualche intoppo sono ripartiti a regime i lavori di riqualificazione di piazza Duomo a Partinico, nel palermitano. Un investimento da 500 mila euro che aiuterà a ridare un aspetto più bello e accogliente del cuore del centro cittadino. Per permettere però questo interventi, la cui previsione di conclusione è stabilita per il prossimo agosto, è necessaria una rivisitazione dell’assetto della viabilità in zona.

Divieti e nuovi percorsi

Intanto è inibito il transito veicolare e pedonale nella piazza Duomo, consentendo il transito pedonale nei soli varchi destinati ai residenti e nel marciapiede antistante soli marciapiedi alla piazza. Ad essere poi chiusi al transito veicolare, eccetto ai residenti, il tratto di corso dei Mille compreso tra la via Papa Giovanni XXIII e la piazza Duomo, e il tratto di via Capo dell’Acqua dal civico 55 alla piazza Duomo. Nella via principe Amedeo, altezza piazza Duomo, è istituita la svolta obbligatoria a destra direzione piazza Giuseppe Verdi per i veicoli provenienti dalla stessa via principe Amedeo. Infine è stato istituito per gli autobus e i mezzi pesanti l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione tra la via Oldani e il corso dei Mille in modo tale che i veicoli di questa portata si immettano nel corso dei Mille in direzione di viale Calandrino/via La Franca. Consentito poi ai residenti nelle vie Naccarello e Sant’Annuzza di accedere alla via Naccarello dalla via Di Bella e ai soli residenti nella via Sant’Annuzza di accedere alla stessa dalla via Naccarello. Infine istituito nelle vie Sant’Annuzza e Naccarello il limite di velocità di 10 chilometri orari.

I motivi del rallentamento dei lavori

Il cantiere aveva subito dei rallentamenti per via di verifiche legate alla presenza dei secolari alberi di ficus e per la verifica di interventi tecnici necessari alla rete fognaria, non previsti inizialmente. Alla fine, secondo quanto stabilito dalla Sovrintendenza ai Beni culturali, i quattro alberi di ficus sono stati espiantati e ripiantati nella vicina ex Arena Lo Baido, mentre gli interventi ai sottoservizi saranno espletati da Amap. I lavori di riqualificazione consistono nella rimozione di tutto il bitume che al momento copre le basole in marmo di piazza Duomo.

Cosa prevedono i lavori

Con questo stralcio di lavori sono previste anche le collocazioni di lampioni a muro, di panchine in marmo di Billiemi, in stile piazza Politeama a Palermo, e di fioriere in ghisa. Un vero toccasana dal momento che il centro storico partinicese da tempo soffre di un imperante degrado, tra immobili cadenti e abbandonati e negozi che a causa della crisi hanno chiuso in serie svuotando quasi del tutto quello che un tempo era il salotto della città. Sicuramente un’opera pubblica del genere potrebbe rilanciarlo. Oramai tra corso dei Mille e via Francesco Crispi, i due “salotti” della città dove un tempo si faceva a gara per accaparrarsi anche un locale di pochi metri quadrati, i negozi chiusi hanno raggiunto il 50 per cento dei locali commerciali esistenti.