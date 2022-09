Scatta bonifica caditoie, il piano di prevenzione a Partinico dopo le prime piogge

Michele Giuliano di

28/09/2022

Dopo le disastrose piogge dei giorni scorsi, a Partinico scatta il piano d’intervento per la pulizia delle caditoie. Al lavoro da questa mattina gli operai della Dusty, la ditta che effettua in città il servizio di raccolta dei rifiuti, che hanno avviato i primi interventi per liberare dalle ostruzioni queste grate in ferro che sboccano poi sulle principali condotte di smaltimento delle acque piovane. I primi cantieri hanno interessato alcune stradine del centro storico posizionate in zone più critiche, vale a dire nelle vie Capo dell’Acqua, Saponeria, Scalisi e Vittorio Emanuele.

Le cause

Proprio l’ostruzione di queste caditoie potrebbe essere stato il problema principale che ha causato l’allagamento di diverse strade cittadine. Molti di queste grate erano in parte o del tutto ostruite da detriti e rifiuti di vario genere, anche da fogliame. Dunque la loro capacità di smaltimento potrebbe essere stata ridotta drasticamente da queste occlusioni.

Il maltempo dei giorni scorsi

La pioggia che si è abbattuta nei giorni scorsi su Partinico ha creato enormi disagi ed i “soliti” danni. All’alba di lunedì scorso i vigili del fuoco sono stati impegnati per una serie di interventi dovuti ad allagamenti di strade, crollo di mura perimetrali e persino per lo scoppio di una cabina elettrica. Ad essere stati soccorsi automobilisti e anche un pulmino con a bordo diversi disabili.

Le strade allagate

Ci sono state numerose strade allagate che hanno creato non pochi disagi e difficoltà al normale deflusso del traffico veicolare. Allagamenti si sono registrati nelle vie Rappa e Cannaò. Situazione complicata anche sulla strada statale 113 che collega Partinico ad Alcamo dove si è riversata un’enorme quantità di fango proveniente dalle campagne circostanti all’arteria. Anche in questo caso i pompieri sono intervenuti, laddove possibile, per far defluire quest’acqua ed evitare stagnazioni.

I soccorsi

Due i soccorsi che i pompieri hanno dovuto effettuare per aiutare chi era rimasto bloccato in strada a causa dell’acqua piovana. In via dei Mulini è stata tolta dal pantano una donna rimasta intrappolata nella sua auto nei pressi di un sottopassaggio. In via Mantegna invece è stato tirato fuori un intero pulmino con a bordo diversi disabili.