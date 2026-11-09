La guida

Ultimo aggiornamento: 9 novembre 2026

In Sicilia il passaporto si può chiedere o rinnovare anche all’ufficio postale, senza passare dalla Questura. Il servizio è attivo negli uffici Polis dei comuni sotto i 15mila abitanti e in alcuni uffici delle grandi città italiane. Si paga un totale di 130,40 euro, più l’eventuale consegna a casa. Lo spiega la pagina ufficiale di Poste Italiane dedicata al servizio.

In quali uffici postali della Sicilia si può fare il passaporto?

Il servizio è nato con il progetto Polis, che porta negli uffici postali dei piccoli comuni alcuni servizi della pubblica amministrazione. In provincia di Palermo, ad esempio, ad aprile 2026 erano già 74 gli uffici abilitati.

A maggio Poste Italiane ha annunciato l’estensione a livello nazionale. Secondo quanto riportato da Sky TG24, gli uffici abilitati in Italia sono circa 7.500:

tutti i 6.932 uffici del progetto Polis;

431 uffici nelle grandi città.

Le regole da tenere a mente sono due:

bisogna essere residenti o domiciliati in un comune con un ufficio abilitato;

in un comune con un ufficio abilitato; la domanda va presentata in un ufficio della propria provincia di residenza o domicilio.

Per sapere quale ufficio è più vicino si usa la funzione “Verifica e prenota” sul sito di Poste, tenendo conto che in alcuni uffici la prenotazione è obbligatoria.

Quali documenti servono per il passaporto alle Poste?

Allo sportello bisogna portare:

una fototessera recente, scattata da non più di sei mesi, frontale, a volto scoperto e su sfondo bianco, conforme allo standard ICAO;

recente, scattata da non più di sei mesi, frontale, a volto scoperto e su sfondo bianco, conforme allo standard ICAO; il contrassegno telematico da 73,50 euro, che si compra in tabaccheria o nelle rivendite di valori bollati;

da 73,50 euro, che si compra in tabaccheria o nelle rivendite di valori bollati; la ricevuta del pagamento da 42,70 euro, intestata a chi chiede il passaporto;

la carta d’identità o un altro documento di riconoscimento valido, con una copia;

in caso di rinnovo, il vecchio passaporto oppure la copia della denuncia di furto o smarrimento;

per chi non è residente ma solo domiciliato, il modulo di attestazione del domicilio.

Per i minori servono anche le copie dei documenti dei genitori. Se un genitore non è presente, va allegato il suo atto di assenso firmato in originale, con la fotocopia del documento.

Quanto costa fare il passaporto all’ufficio postale?

Il conto si compone di tre voci:

14,20 euro per il servizio di richiesta di Poste;

per il servizio di richiesta di Poste; 42,70 euro di versamento per il passaporto ordinario;

di versamento per il passaporto ordinario; 73,50 euro di contrassegno telematico.

Un esempio pratico: chi rinnova il passaporto all’ufficio postale e poi lo ritira in Questura spende 130,40 euro. Chi sceglie la consegna a casa paga in più il costo di quel servizio, al momento della consegna.

Il versamento da 42,70 euro si può fare in diversi modi:

dalla sezione “Bollettino Passaporto” del sito di Poste;

dall’app Poste Italiane;

direttamente in ufficio postale;

tramite gli altri prestatori di servizi di pagamento che aderiscono.

Come funziona la richiesta allo sportello?

L’operatore raccoglie i documenti, i dati anagrafici e i dati biometrici, cioè impronte digitali e foto, e poi invia la pratica all’ufficio di Polizia competente.

Alla fine si riceve una ricevuta con il codice di protocollo e l’indicazione dell’ufficio di Polizia che gestirà la domanda. A quel punto ci sono due strade:

ritirare il passaporto all’ufficio di Polizia indicato;

chiedere subito all’operatore la consegna a domicilio.

Secondo i dati diffusi da Poste a fine luglio e riportati da QuiFinanza, nei piccoli comuni la consegna a casa l’ha scelta l’80% dei cittadini, mentre nelle grandi città la quota scende al 32%.

Quanto tempo ci vuole per avere il passaporto?

Sky TG24 indica un’attesa che in genere è di circa sei settimane dalla data dell’appuntamento in ufficio postale. Per chi deve partire a breve verso Paesi extra Schengen per motivi documentati, come salute, studio o lavoro, resta la possibilità di una procedura accelerata.

Chi non può fare il passaporto alle Poste?

Il servizio non è disponibile per alcune categorie di richiedenti, tra cui:

chi ha o chiede un doppio passaporto italiano;

chi chiede un passaporto temporaneo;

gli iscritti all’ AIRE , l’anagrafe degli italiani residenti all’estero;

, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero; chi è esentato dalla rilevazione delle impronte o della firma;

chi ha un vecchio passaporto rilasciato da un’ambasciata o da un consolato;

alcuni casi che riguardano i minori, ad esempio con affido esclusivo deciso dal giudice o con doppia cittadinanza.

In questi casi bisogna rivolgersi alla Questura o al commissariato. Prima di andare all’ufficio postale conviene controllare due cose: che il proprio comune sia tra quelli abilitati e se l’ufficio richiede la prenotazione.

Domande frequenti

Posso fare il passaporto alle Poste se abito a Palermo o a Catania?

Dipende dall’ufficio. Oltre agli uffici Polis dei comuni sotto i 15mila abitanti, il servizio è stato esteso a 431 uffici delle grandi città italiane. Per sapere se il proprio comune ha un ufficio abilitato si usa la funzione “Verifica e prenota” sul sito di Poste Italiane, dove si può anche fissare l’appuntamento.

Quante foto servono per il passaporto all’ufficio postale?

La pagina ufficiale di Poste Italiane indica una fototessera recente, scattata da non più di sei mesi. Deve essere frontale, a volto scoperto e su sfondo bianco, secondo lo standard ICAO dell’aviazione civile. Alcune comunicazioni locali parlano di due foto: in caso di dubbio conviene portarne una in più.

Il passaporto arriva a casa?

Sì, se lo si chiede all’operatore al momento della domanda. La consegna avviene con il servizio Passaporto a domicilio e ha un costo aggiuntivo, che si paga quando il documento viene consegnato. In alternativa il passaporto si ritira all’ufficio di Polizia indicato sulla ricevuta.

Posso fare il passaporto per mio figlio alle Poste?

Sì, i genitori possono chiederlo per i figli minori, portando anche le copie dei propri documenti. Se un genitore è assente serve il suo atto di assenso firmato. Il servizio non è disponibile in alcuni casi particolari, ad esempio con affido esclusivo deciso dal giudice o con doppia cittadinanza.