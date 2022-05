E’ successo oggi pomeriggio tra via Belgio e viale Strasburgo

Un pedone è stato investito a Palermo questo pomeriggio da un camion ed è morto a causa delle gravi lesioni riportate. Inutili i soccorsi: la vittima, Francesco D’Amore, di 65 anni era stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Aveva battuto violentemente la testa sull’asfalto in seguito all’impatto. Ha perso molto sangue e per questo è stato trasferito in prognosi riservata al nosocomio palermitano. I medici hanno provato in ogni modo a strapparlo alla morte ma non ci sono riusciti.

Immediati i soccorsi

L’incidente si è verificato intorno alle 17 al trafficatissimo incrocio tra viale Strasburgo e via Belgio. D’Amore stava attraversando la strada quando il camion, proveniente da via Belgio e che aveva appena imboccato viale Strasburgo lo ha letteralmente investito. Immediato sul posto l’intervento dei sanitari del 118, delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e della polizia municipale.

La ricostruzione dell’incidente

Al momento gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale stanno provando a ricostruire quanto accaduto. Sono stati effettuati una serie di rilievi per tentare di capire con esattezza la dinamica dell’incidente. Forse potrebbe essere stata fatale una distrazione da parte del conducente del mezzo pesante. Inevitabilmente in zona il traffico è andato letteralmente in tilt, dal momento che parte della carreggiata è stata interdetta per permettere le operazioni di soccorso e dei rilievi.

A Pasqua altro terribile incidente nel palermitano

Nel giorno di Pasqua le strade della provincia palermitana sono tornate a insanguinarsi. E’ accaduto a Prizzi dove un imprenditore di 48 anni è stato denunciato dai carabinieri per omicidio stradale. In via Sandro Pertini a bordo della sua Fiat Freemont ha investito e ucciso sue pedoni: Antonino Vallone di 84 anni e Nicola Costa di 82 anni. I due anziani sono stati trasportati all’ospedale di Corleone ma sono deceduti poco dopo. Sul drammatico incidente indagano i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi. I controlli alcolemici e tossicologici sull’imprenditore sono risultati negativi. L’auto dell’investitore è stata sequestrata.