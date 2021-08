Indagini in corso

Nelle prime ore del mattino di oggi, è giunta notizia alla sala operativa della Guardia Costiera di Palermo, dell’affondamento di un peschereccio, di piccole dimensioni, ormeggiato presso la Cala del Porto di Palermo. Sul posto è prontamente intervenuto personale della Guardia Costiera.

Indagini in corso per capire le cause dell’affondamento

Le cause dell’affondamento dell’unità denominata “Forza 4”, lunga circa 8 metri e che effettua attività di piccola pesca, con base nel porto di Palermo, sono in corso di accertamento da parte della Capitaneria di porto che ha avviato una inchiesta amministrativa. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha poi consentito di recuperare e mettere in sicurezza l’imbarcazione, evitando fuoriuscite di carburante.



La manta trovata al porticciolo

A dicembre 2020, sempre alla Cala, una manta enorme di 450 Kg è stata recuperata dai vigili del fuoco. L’animale è stato portato all’istituto zooprofilattico di Palermo. “L’esemplare è stato catturata in mare e probabilmente portata dentro alla Cala dai pescatori”. Raccontava il biologo Bruno Zava biologo che partecipò all’autopsia sull’animale.

Si tratta di “un maschio presenta un corpo compresso verticalmente, con due enormi pinne pettorali, somiglianti a delle ali. La coda è sottile e allungata, costituita da una spina che può usare come arma di difesa. Gli occhi sono sul dorso mentre sul ventre ci sono la bocca e le fessure branchiali. Raggiunge la dimensione massima di 5,2 metri. La manta ha un basso tasso di riproduzione, dando alla luce un solo piccolo per volta, con un periodo di gestazione di circa 24 mesi.

Controlli alle Eolie

La Guardia Costiera ha sequestrato a Lipari uno stabilimento balneare sprovvisto delle necessarie autorizzazione per l’occupazione del demanio pubblico marittimo. Una analoga operazione era stata effettuata a Stromboli. Polizia municipale e dei carabinieri a Vulcano hanno sequestrato 15 chilogrammi di frutta trasportata da ambulanti con mezzi non autorizzati, che è stata donata al banco alimentare.