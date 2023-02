Da oggi porte aperte agli amanti degli sci

Come già annunciato, da oggi sono in funzione gli impianti di risalita a Piano Battaglia e questo significa che si è tornato a sciare. Ripopolati di turisti gli innevati percorsi dell’area montuosa di Petralia Sottana, nel Palermitano. Porte virtualmente aperte per molti ma non per tutti. Infatti vige il “numero chiuso” per l’accesso alla località turistica. Ma intanto per gli appassionati e i semplici amatori si può tornare a sciare a Piano Battaglia.

Limitato numero di accesso ai pullman

Limitato il numero dei pullman che potranno transitare nei giorni di sabato e domenica, e in generale nei festivi e prefestivi. L’ordinanza, che è stata emanata dal dipartimento viabilità della Città Metropolitana di Palermo, prevede infatti delle importanti restrizioni. Sono mirate alla circolazione veicolare. La decisione è stata presa nei giorni scorsi nel corso della riunione della “cabina di regia” che si è tenuta a Palermo tra i diversi vertici istituzionali. Provvedimento maturato al termine di una attenta valutazione per la risoluzione dei problemi legati al traffico e alla sicurezza stradale.

Cosa prevede l’ordinanza

Presenti al vertice il vice prefetto, i dirigenti della Città Metropolitana di Palermo, il commissario e il direttore dell’ente Parco delle Madonie. Ed ancora i sindaci e gli assessori dei Comuni di Petralia Sottana, Polizzi Generosa e Isnello, la polizia provinciale e la protezione civile. L’ordinanza prevede il rilascio di 45 autorizzazioni al transito degli autobus, le cui richieste dovranno pervenire a mezzo pec all’indirizzo protocollo.petraliasottana@sicurezzapostale.it. Nell’istanza dovranno essere indicati la targa del veicolo e la capienza massima, quindi il numero di persone prenotate.

Quando si potranno inoltrare le richieste

Regolamentato l’inoltro delle richieste per i giorni di sabato e domenica che dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del venerdì precedente rispetto la domenica. Ed entro le ore 12 del giovedì precedente rispetto la giornata di sabato. Le autorizzazioni saranno concesse dal Comune di Petralia Sottana, tenendo conto del rispettivo ordine di arrivo al protocollo, fino ad esaurimento numero. I pullman non potranno avere accesso all’area del sito di Piano Battaglia, in assenza del rilascio delle relative autorizzazione comunicate sempre a mezzo pec.

I servizi

Nel frattempo il Comune di Petralia Sottana ha provveduto a posizionare 22 bagni chimici, più 2 per disabili nei diversi punti di accesso al pianoro. “L’ordinanza, – precisa il commissario dell’Ente Parco, Salvatore Caltagirone – argina e regola non solo il flusso veicolare, ma consente, altresì, la tutela del patrimonio in area di parco. Piano Battaglia è una grande attrazione invernale che deve essere, comunque, tutelata dall’inquinamento atmosferico. Considerata la valenza del sito geologico, siamo certi che la limitazione di accesso imposta ai mezzi pesanti, possa preservare e salvaguardare la biodiversità presente in situ nel rispetto del sano divertimento”.









Like this: Like Loading...