L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato danni ben peggiori

A fuoco abitazione a Piana degli Albanesi questa notte, una famiglia si mette in salvo evacuando autonomamente l’immobile. E’ accaduto questa notte in via Odigidria, provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco che ha evitato il peggio. Le fiamme hanno pesantemente danneggiato un vano della casa.

Partito dalla cucina

Il rogo pare essere partito per cause accidentali dal vano cucina. Forse un corto circuito di qualche elettrodomestico, ma su questo aspetto sono ancora in corso delle valutazioni. Immediato l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco che hanno dapprima circoscritto il rogo e poi spento tutto e messo in sicurezza. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito. Il nucleo familiare all’interno si è messo in salvo catapultandosi fuori quando ha visto che l’incendio non era da loro domabile.

I danni

Ovviamente è risultata pesantemente danneggiata la cucina, da dove è partito il rogo. I pompieri sono però riusciti ad evitare che l’incendio potesse estendersi negli altri vani dell’immobile. Comunque la fuliggine e il fumo nero ha inevitabilmente invaso tutta la casa e quindi annerito le pareti.

Altro incendio nel Siracusano

Di situazioni ad altissimo rischio del genere se ne sono verificate numerose in Sicilia. Nel giugno scorso un incendio è scoppiato nel pomeriggio in un’abitazione in via Premuda, nel quartiere della Borgata, a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, il rogo si è originato dagli arredi in stato di abbandono nel cortile della casa e nel volgere di qualche minuto le fiamme si sono alimentate. I pompieri hanno arginato le fiamme, i proprietari sono riusciti a mettersi in salvo ma hanno seguito con trepidazione l’intervento dei soccorritori.

Il rogo a Misilmeri

A maggio invece altro incendio in una casa a Misilmeri, nel Palermitano. E’ accaduto in un appartamento in via Val di Mazzara. Il fumo intenso spigionato dal rogo ha reso difficile l’intervento delle squadre antincendio. Una donna di 60 anni si è salvata uscendo dal balcone dell’appartamento al piano rialzato e grazie ai vicini è riuscita ad abbandonare l’appartamento invaso dal fumo. Purtroppo è morto il cane della donna. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero agli appartamenti dei piani superiori.

