nel direttivo anche l'ingresso dell'imprenditrice miriam pace

La Confederazione Nazionale della Piccola e Media Industria (CONFAPI) che sull’intero territorio nazionale conta oltre 83 mila iscritti, nel proseguimento dell’esponenziale crescita associativa che sta avendo in Sicilia negli ultimi mesi, su proposta del presidente Dhebora Mirabelli, e nella fattispecie il Direttivo Regionale, ha esitato positivamente l’ingresso di 20 nuove adesioni pervenute in poco meno di due mesi, convenendo al contempo la necessità di integrare la presenza nel direttivo regionale con professionalità di comprovata esperienza manageriale e di affidare quattro mandati esplorativi di presidenza di filiera su tutto il territorio regionale nei settori Trasporti, Chimica, Sanità e Rifiuti/Ambiente.

“La nomina del palermitano Ugo Piazza, noto professionista nel campo della comunicazione e nel marketing strategico quale Vice Presidente, al quale ho voluto designare espressamente e unicamente le funzioni vicarie, nell’interesse della Confederazione e di tutte le imprese associate, insieme al prestigioso ingresso nel direttivo di Miriam Pace, giovane imprenditrice di eccelse capacità manageriali, direttore generale di Plastica Alfa, azienda leader nel settore nella provincia di Catania, nonché dei nuovi presidenti di filiera, conferma come Confapi Sicilia stia continuando il proprio percorso di crescita nel portare avanti in Sicilia l’ambizioso progetto per una rinnovata idea di associazionismo datoriale”, ha commentato il presidente Confapi Sicilia Dhebora Mirabelli.

Il neo vice presidente Ugo Piazza, ha dichiarato: “Assumo tale lusinghiero ruolo con grande responsabilità ringraziando tutto il Direttivo e il Presidente Dhebora Mirabelli per la fiducia accordatami, in continuità nell’incessante lavoro di rappresentanza dei nostri associati, e verso una precisa azione a sostegno della modernizzazione e della crescita del tessuto imprenditoriale isolano, creando le condizioni affinché i nostri imprenditori, o aspiranti tali, possano pensare di svolgere al meglio la propria attività in Sicilia e non altrove. Oggi aderire a Confapi vuol dire entrare in una rete virtuosa capace di fornire tutti gli strumenti necessari a sostenere la crescita e l’internazionalizzazione del proprio sistema produttivo”.

A conferma del crescente sviluppo dell’Associazione sull’intero territorio regionale, Confapi Sicilia chiude l’anno conferendo anche quattro mandati esplorativi di filiera al palermitano Salvo Ferranti del Centro Ortopedico Ferranti, impostosi quest’anno tra le 10 migliori aziende Siciliane per livelli di crescita secondo la classifica del Sole 24Ore, per la filiera Sanità; Emanuele Garrasi di Agriplast di Vittoria, azienda leader del settore con circa 85 milioni di fatturato registrato nel 2018, per la filiera Chimica; Sebastiano Migliore, amministratore delegato di Mecogest di Gela per la filiera Rifiuti e Ambiente e, infine, Gianstefano Passalacqua di Passalacqua Trasporti azienda storica dal 1977 e leader nel settore, presente a Catania, Palermo, Ragusa, in tutta Italia e a Malta per la filiera Trasporti.

(nelle foto Ugo Piazza e Miriam Pace)