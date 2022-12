Tanti argomenti caldi nella nuova puntata

Pigliacelli e Brunori per trascinare il Palermo. Guardando alla partita sono loro gli uomini squadra che possono accompagnare questo Palermo verso la prossima stagione, quella che sarà veramente il banco di prova per valutare la squadra.

Di questo si è discusso durante la trasmissione Rosaenero Web & Tv. Nella puntata di oggi Guido Monastra, Fabrizio Vitale, Salvatore Geraci e Giuseppe Leone hanno dibattuto sul secondo pareggio consecutivo per il Palermo che dopo aver impattato 0-0 in casa col Como giovedì scorso, ha fatto 1-1 al Mazza con la Spal nella diciassettesima giornata del campionato di serie B. Una pareggio senza infamia e senza lode che mantiene il Palermo in un limbo nonostante i 20 punti in classifica. Ma per i commentatori sportivi i pareggi in questa stagione sono importanti e fanno la differenza

Un pareggio utile

Un pari che forse va meglio al Palermo che naviga sempre, però, nel limbo, in quattordicesima posizione. I rosanero, a seconda di come la si guardi, sono impantanati nella seconda metà della classifica o si sono allontanati da una possibile zona di rischio. Una squadra, quella rosa, che è stata ricostruita di sana pianta e che è ancora in costruzione, che sta vivendo una stagione di passaggio e come tale va valutata.

Le difficoltà a creare gioco e a finalizzare efficacemente verso la porta ci sono ma quando il Palermo perde lo fa sempre per propri demeriti e quasi mai per meriti degli altri, dunque è una squadra che può crescere e strutturarsi.

Nella nuova puntata del format sono stati analizzati questi aspetti partendo da quanto avvenuto in campo.

Un punto tutto sommato che serve alla squadra

Brunori e compagni, comunque, dopo questa giornata sono avvicinati dal Venezia che si impone 2-0 sul Cosenza e sono scavalcati dal Benevento vittorioso 1-0 sul Cittadella. Siciliani a +1 dalla zona play out ed a +3 dalla zona retrocessione Più complicata, invece, la situazione della Spal che con 17 punti è in piena zona calda.