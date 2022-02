L’avviso della protezione civile regionale

Nuvolosità in aumento con piogge, temperature massime in calo. Torna il maltempo in Sicilia. E per domani, 15 febbraio, è allerta gialla in cinque province dell’isola a Palermo, Catania, Messina, Agrigento e Trapani.

Lo rende noto la protezione civile regionale che ha diramato l’avviso 22045 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Il bollettino è in vigore dalle 16 odierne fino alla mezzanotte di domani, 15 febbraio.

Temporali

Si legge nella nota della protezione civile, che le precipitazioni saranno: “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”.

Temperature: Minime in generale aumento; massime in calo.

Venti forti e mari molto mossi

Venti: Tendenti a localmente forti dai quadranti occidentali su Sicilia occidentale; tendenti a localmente forti dai quadranti meridionali sui settori ionici. Mari: Tendenti a localmente molto mossi tutti i bacini.

Al Centronord neve e pioggia fino a mercoledì

Perturbazione però coinvolge tutta l’Italia. Neve e pioggia fino a mercoledì al Centronord, e da giovedì temperature in rapida risalita in tutta la Penisola: sono le previsioni per i prossimi giorni di Antonio Sanò de ‘iLMeteo.it’. “La tanto acclamata perturbazione di San Valentino – afferma – è giunta sull’Italia. I primi importanti effetti si avranno a partire da oggi pomeriggio. Nelle prossime ore le terre assetate del Nord e del Centro riceveranno un’importante dose di precipitazioni. La neve – rileva – tornerà ad ammantare i rilievi a partire dai 700 metri, ma potrà raggiungere entro la tarda serata anche le zone pianeggianti di Piemonte e Lombardia, comparendo per qualche ora anche a Torino, Asti, Alessandria, Milano, Pavia, Bergamo”.

Sul resto del Nord sarà pioggia, come in Toscana, Umbria e poi pure sul Lazio. Da martedì, 15 febbraio, la perturbazione interesserà il Triveneto, con neve abbondante in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia a quota 6/800 metri.

Al Centro e al Sud rovesci sparsi e temporali

Altri temporali o rovesci sparsi interesseranno il Centro e al Sud, in particolare in Campania e Sicilia occidentale. Al centro: instabile su Tirreniche e Marche, neve a 1200m.

Rovesci per mercoledì 16 febbraio, poi torna clima mite

Mercoledì 16 febbraio. Al nord: locali nebbie in pianura, nevicate sui confini alpini. Al centro: nubi irregolari. Al Sud: rovesci sui settori ionici. Da giovedì torna l’alta pressione e un clima decisamente più mite.