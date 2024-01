Musumeci, “Progetto finanziario più ampio per isole minori”

Arrivano 100 milioni di euro per le isole minori di tutta Italia. Un’area che include sette ragioni e 36 Comuni. Molte sono in Sicilia, leggasi ad esempio Ustica ed arcipelaghi delle Eolie, Egadi, Pelagie.

Ad annunciarlo è il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Queste le sue parole: “Quello che presentiamo questa mattina è il più robusto progetto dal punto di vista finanziario di prevenzione mai realizzato in Italia sulle isole minori, che hanno 220mila abitanti, con 36 comuni in 7 regioni italiane. Oggi mettiamo a disposizione con questa iniziativa, portata avanti con Casa Italia e Protezione civile, un bando per i sindaci per 100 milioni di euro, destinati a mettere in sicurezza le infrastrutture strategiche pubbliche”.

Pubblicazione del bando a cura del dipartimento Casa Italia

Le isole, ha aggiunto il ministro, “sono dislocate tra Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Lazio, Toscana e Liguria. La pubblicazione del bando – curata del dipartimento ‘Casa Italia’ in collaborazione con quello della Protezione civile – costituisce anche una prima efficace risposta al richiamo dell’articolo 119 della Costituzione che impone allo Stato di adoperarsi per ridurre i gravi e permanenti svantaggi naturali della insularità. Siamo ormai abituati a guardare alle Isole marine soprattutto dal punto di vista paesaggistico e naturalistico e ce ne ricordiamo quasi sempre nei mesi estivi. Si tratta invece – ha detto ancora Musumeci – di territori fragili e vulnerabili, dal punto di vista della protezione civile, che hanno bisogno di una concreta messa in sicurezza. Ovviamente stiamo analizzando analoghi interventi di prevenzione antisismica anche sul territorio della Penisola”.

Russo, “Grazie a ministro Musumeci per bando sicurezza”

“I fondi stanziati dal ministro Musumeci per mettere in sicurezza le tantissime isole minori, presenti sul nostro territorio nazionale, sono un’ottima notizia. Da sempre la politica si è occupata di queste isole solo ed esclusivamente come meta turistica, ignorando le tante fragilità connesse a questi particolari territori, ma gli obbiettivi di questo bando sono ben definiti, sicurezza per crescere. Questi 100 milioni, messi a disposizione delle amministrazioni locali, sono una boccata d’ossigeno di cui si aveva un forte bisogno e sentiamo di dover ringraziare il ministro Musumeci, e chiunque abbia lavorato a questo progetto”. Lo scrive in una nota Raoul Russo, senatore di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione insularità