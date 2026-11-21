Una boccata d’ossigeno da 200 milioni di euro per ridisegnare il volto delle due principali città dell’Isola e dei loro hinterland. La giunta regionale ha dato il via libera agli schemi di convenzione che riconoscono le Autorità urbane di Palermo e Messina come “organismi intermedi” del Pr Fesr Sicilia 2021-2027.

In termini pratici, le due Aree urbane funzionali (Fua) avranno piena autonomia nella gestione, attuazione e controllo degli interventi già selezionati, tagliando passaggi burocratici e accelerando la messa a terra dei cantieri.

La mappa degli interventi a Palermo: 138,9 milioni

Per l’area del capoluogo siciliano la dotazione finanziaria ammonta a 138,9 milioni di euro, destinati a finanziare 80 progetti già individuati. Con il Comune di Palermo come ente capofila, la coalizione abbraccia un territorio vastissimo: 31 comuni, 1.500 chilometri quadrati e un bacino di oltre 980mila residenti.

Tra le opere strategiche spicca la riqualificazione strutturale del mercato ittico di Palermo. Il resto delle risorse si concentrerà su diversi fronti chiave:

Mobilità e trasporti: potenziamento delle reti e dei nodi intermodali per il trasporto pubblico locale e la mobilità dolce.

Ambiente ed energia: realizzazione di nuovi parchi, aree a verde ed efficientamento energetico sia degli edifici che dell’illuminazione pubblica.

Cultura e territori: rigenerazione delle zone costiere e degli spazi urbani, valorizzazione del patrimonio storico-culturale, digitalizzazione e impiantistica sportiva.

Messina punta sui nuovi tram: 62 milioni sul piatto

Sulla sponda dello Stretto atterrano invece circa 62 milioni di euro per 26 interventi. Anche qui è l’amministrazione comunale a guidare una squadra composta da 9 comuni, per un’estensione di 323 chilometri quadrati e oltre 250mila abitanti.

Uno dei fiori all’occhiello del piano messinese è l’acquisto di nuovi tram per potenziare il trasporto cittadino. Oltre alla viabilità, i fondi andranno a coprire:

Sicurezza e risorse: miglioramento delle reti idriche, prevenzione dei rischi e gestione delle emergenze.

Riqualificazione: interventi sull’edilizia residenziale pubblica, recupero dei beni storici e creazione di spazi a verde.

Attrattività: efficientamento energetico e realizzazione di nuove strutture dedicate all’enogastronomia e ai grandi eventi.

I prossimi step e il quadro regionale

Con l’ok a Palermo e Messina, salgono a sette le Fua riconosciute dalla giunta di governo, affiancandosi a Ragusa, Siracusa, “Sicilia centrale”, Catania e Gela. Ora la palla passa ai dipartimenti regionali competenti (Autonomie locali, Energia, Protezione civile e Infrastrutture) per la firma delle convenzioni. L’ultimo miglio sarà la sigla degli accordi di programma tra il presidente della Regione e i referenti locali, atto che sbloccherà ufficialmente le prime anticipazioni finanziarie.

L’operazione rientra in un piano complessivo da 1 miliardo e 263 milioni di euro destinati alle politiche territoriali di 27 coalizioni siciliane (che includono anche le aree interne, i sistemi intercomunali e le isole minori). Finora 16 autorità su 19 hanno chiesto di operare come organismi intermedi: per chi non otterrà o non ha richiesto questo status, la gestione dei fondi resterà comunque in capo ai dipartimenti regionali.

La coalizione di Palermo: 31 comuni e quasi un milione di residenti

La Fua di Palermo è la più vasta dell’Isola per estensione e bacino d’utenza. Con un’area di circa 1.500 chilometri quadrati e una popolazione che supera i 980mila abitanti, la coalizione guidata dall’amministrazione del capoluogo gestirà 138,9 milioni di euro distribuiti su 80 progetti.

Oltre a Palermo (ente capofila), la rete abbraccia l’intera fascia costiera e l’entroterra immediato, coinvolgendo altri 30 centri:

Fascia tirrenica occidentale: Capaci, Carini, Cinisi, Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre, Terrasini, Torretta.

Fascia tirrenica orientale: Altavilla Milicia, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Santa Flavia, Trabia, Villabate.

Entroterra e area collinare/montana: Altofonte, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Cefalà Diana, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Piana degli Albanesi, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati.

La coalizione di Messina: l’asse tra Tirreno e Jonio vale 62 milioni

Più compatta ma strategicamente cruciale lungo l’area dello Stretto, la Fua di Messina copre una superficie di 323 chilometri quadrati per un bacino di oltre 250mila residenti. La dotazione finanziaria è di quasi 62 milioni di euro, destinati a finanziare 26 interventi selezionati sotto la regia del Comune di Messina.

La coalizione riunisce 9 comuni in totale, saldando il versante tirrenico con la riviera jonica: