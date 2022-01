CIS da firmare entro il 30 giugno 2022

Pioggia di soldi sulla Sicilia. Con quasi 800 milioni di euro (oltre 797 per la precisione) la Sicilia è la terza regione dopo Lombardia (1.193 milioni) e Campania (916 milioni), prima del Lazio (681 milioni) in Italia, per fondi PNRR stanziati nel campo della Sanità.

CIS da firmare entro il 30 giugno 2022

Entro il 30 giugno va firmato il CIS (Contratto Interistituzionale di sviluppo) con il Ministero della Sanità che conterrà una prima programmazione di massima (dovrebbe rispecchiare o dettagliare poco più il contenuto del Decreto ministeriale).

I fondi PNRR

Ecco, nel dettaglio, le quote di finanziamento dal Piano di Ripresa e Resilienza, destinati all’Isola:

216 milioni per 146 “Case della comunità”;

16,8 milioni per “Interconnessione aziendale e divide”;

96,4 milioni per 39 ospedali di comunità (riconversione di attuali o nuovi);

139,8 milioni per Ammodernamento del parco tecnologico e digitale – Digitalizzazione;

114,6 milioni per Ammodernamento del parco tecnologico e digitale – Grandi apparecchiature;

201,1 milioni per nuovi progetti di sicurezza e sostenibilità degli ospedali;

2,9 milioni per strumenti digitali per l’interconnessione nazionale;

7,5 milioni per la formazione di 11.700 operatori sanitari.

La proposta di Marianna Caronia

“La nostra regione – spiega la deputata regionale della Lega, Marianna Caronia – entro pochi giorni riceverà quasi 800 milioni di euro del PNRR destinati al settore della Sanità. Ed entro poche settimane, per l’esattezza entro la fine di giugno, dovrà sottoscrivere con il Governo nazionale il CIS, il Contratto interistituzionale di sviluppo, con cui delineare quali saranno le linee guida per la spesa di questo “tesoretto“. Occorre con urgenza insediare un tavolo tecnico-politico di programmazione della spesa, perché questo piano di investimenti, certamente il più consistente mai messo in campo, possa finalmente davvero cambiare il volto del sistema sanitario e socio-sanitario.

Occorre coinvolgere certamente l’Assessorato, ma anche l’Assemblea Regionale, l’ANCI, le organizzazioni dei medici e tutti quegli attori che operano nella nostra regione e possono dare un contributo di idee e proposte. Si tratterà ovviamente di fare una programmazione che abbia delle priorità politiche: scegliere quale modello di sanità pubblica si vuole adottare, quali strutture esistenti potenziare e quali nuove creare, in che modo costruire la nuova rete territoriale di base e il sistema di assistenza domiciliare, come costruire e rendere duraturi i percorsi di aggiornamento del personale e della dirigenza e quelli per l’ammodernamento del parco tecnologico e delle reti di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati dei cittadini.

Occorre insomma – conclude Caronia – che la politica torni ad essere tale, oltre la gestione dell’emergenza e oltre l’amministrazione dell’esistente per realizzare un sistema sanitario all’altezza delle aspettative dei cittadini e delle qualità professionali dei suoi operatori”.