Si terrà a Palermo, presso Villa Zito, l’111 e 12 marzo, la due giorni dal titolo “Pnrr. Semplificazione e sburocratizzazione della P.A. Un nuovo rapporto tra Stato, cittadino e imprese”.

L’importante appuntamento di dibattito e confronto, con un ricco parterre di ospiti, è organizzato da Innovazione per l’Italia, Centro Studi sulla Sanità e la Pubblica Amministrazione.

L’incontro si svolge con il patrocinio gratuito dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

L’intervento del ministro Brunetta l’11 marzo

Il buon uso delle risorse economiche del piano nazionale di ripresa e resilienza dipende dalla riforma della pubblica amministrazione. Su questo tema il ministro Renato Brunetta interverrà a Palermo venerdì 11 marzo alle 10.

Come si articolerà la giornata di venerdì

La giornata si aprirà alle ore 9 con le iscrizioni all’evento.

09.40: SALUTI E INTRODUZIONE AI LAVORI

Raffaele Bonsignore, Presidente Fondazione Sicilia; Giovanni Lo Giudice, Presidente Edizioni Kalós; Massimo Russo, Presidente onorario Innovazione per l’Italia.

10.00: INTERVENTO DI APERTURA

On.le Renato Brunetta, Ministro della Pubblica Amministrazione

10.20: L’opinione dei cittadini sul funzionamento della P.A. Presentazione dei risultati dell’indagine demoscopica

Euromedia Research/Innovazione per l’Italia a cura di Alessandra Ghisleri, Direttrice Euromedia Research.

10.40: L’assetto istituzionale e il ruolo delle P.A. tra semplificazione e partecipazione, interviene Marco Valerio Livio La Bella, Associato di Analisi delle Politiche pubbliche Università di Catania.

11.00: Il quadro generale del contesto amministrativo e normativo della P.A. Il tema delle Fonti. Interviene

Alfonso Celotto, Ordinario di Diritto costituzionale UniRoma 3.

11.20: La Riforma della PA: riduzione degli oneri burocratici e semplificazione, con particolare riguardo agli appalti pubblici, tra competenza legislativa nazionale e autonomia statutaria della Regione Siciliana.

Introduce Massimiliano Mangano, Presidente del C.I.S.A. Sicilia, segue l’intervento di Riccardo Ursi, Ordinario Diritto Amministrativo Università di Palermo.

12.00: Gli strumenti di controllo della P.A. Introduce Giovanni Immordino, Vicepresidente Associazione Avvocati amministrativisti della Sicilia, segue l’intervento di Guido Carlino, Presidente della Corte dei Conti.

12.40: Proposte per una P.A. come volano di sviluppo. Intervengono Rino Alessi, Vicepresidente Sicindustria Palermo e Patrizia Di Dio, Presidente Confcommercio Palermo.

14.45: Le nuove metodologie di Procurement per la P.A. Introduce Antonino Caleca, Componente CGA; segue l’intervento di Paola Conio, Osservatorio Agenda Digitale Politecnico di Milano.

15.20: L’impatto della digitalizzazione nella sburocratizzazione della PA. Intervengono Carlo Amenta, Associato in Economia e Gestione delle Imprese Università di Palermo – Direttore Osservatorio sull’Economia digitale Istituto Bruno Leoni; Gaspare Bianco, Responsabile Servizio II – Controllo e verifica sulla gestione e conduzione delle

infrastrutture e sistemi informativi della Sanità ARIT (Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica).

16.00: TAVOLA ROTONDA Per una comunicazione virtuosa tra PA e mercato.

Partecipano Ignazio Del Campo, Direttore UOC Controllo di gestione Policlinico di Catania; Matteo Cocchiara, Presidente ASAEL (Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali); Antonello Mineo, Presidente Distretto Meccatronica; Michele Cimino, Presidente AssTra Sicilia; Pietro Luigi Matta, Vicepresidente Libera Università della Politica.

Il programma del 12 marzo

10.00: INTERVENTO INTRODUTTIVO di Massimo Russo, Presidente onorario Innovazione per l’Italia.

10.10: Il programma di azioni del Ministero P.A., intervengono rappresentanti del Ministero della Pubblica Amministrazione.

11.15: I programmi regionali. Intervengono Gaetano Armao, Vicepresidente della Regione siciliana e Marco Zambuto, assessore alle Autonomie locali e dalla Funzione pubblica della Regione siciliana.

12.00: Dibattito moderato da Virman Cusenza, giornalista.

Partecipano Patrizia Di Dio, Presidente Confcommercio Palermo; Riccardo Papaleo, Responsabile Settore Provveditorato ed Economato A.O. Cannizzaro Catania; Antonella Marascia, Segretario/Direttore Generale della Città metropolitana di Palermo; Tullio Giuffrè, Associato di Strade, Ferrovie ed Aeroporti Università “Kore” Enna; Antonello Piraneo, Direttore «La Sicilia»; Marco Romano, Direttore «Giornale di Sicilia».

13.00: Conclusione dei lavori.