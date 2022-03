raggiunto l'accordo

La commissione Salute dell’Ars, presieduta da Margherita La Rocca Ruvolo, ha approvato oggi un atto di indirizzo in ordine alla definizione del Piano operativo regionale relativo agli interventi di parte sanitaria del Pnrr. La risoluzione impegna, tra l’altro, il governo regionale e, per esso, l’assessore regionale per la Salute, “a prevedere, in sede di definizione del piano operativo regionale in relazione all’iter procedurale finalizzato alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo (CIS) gli interventi indicati nell’Allegato A, distinti per provincia”.

Torna l’ospedale a Carini

In aggiunta a quelli indicati nell’Allegato A (in fondo all’articolo), si prevede di “programmare la previsione di tre Ospedali di comunità nei territori di Carini, Bagheria e Palazzolo Acreide, previa individuazione di linee di finanziamento regionali e/o extra regionali diverse da quelle previste per il PNRR” e si impegna ” a volere adoperarsi per il cofinanziamento della Casa di comunità prevista nell’allegato A di Brancaccio a Palermo ed, altresì, per il cofinanziamento di un ulteriore Casa di comunità, Spoke a Giardinello, in provincia di Palermo, prevedendone l’inserimento nella programmazione”. Torna quindi l’ospedale a Carini, tra i punti centrali del dibattito degli ultimi giorni.

Laccoto, “Piano opportunità per potenziare le strutture sanitarie sul territorio”

“La realizzazione di questo Piano consentirà alla sanità messinese di compiere un salto di qualità in termini di servizi e di efficienza nelle prestazioni agli utenti. Vigileremo sulla sua attuazione”. E’ il commento dell’on. Giuseppe Laccoto a seguito dell’approvazione in Commissione Salute all’Ars del Piano per il rinnovo della Sanità con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Laccoto, in particolare, ha espresso soddisfazione per l’inserimento di Patti nell’elenco degli Ospedali di Comunità: “Una battaglia che, a nome di tutti i Sindaci del distretto Socio Sanitario D30, avevamo condotto in Commissione e che consentirà la realizzazione di una struttura in grado di alleggerire il carico che grava sul Barone Romeo e che svolgerà una essenziale funzione intermedia tra la cura domiciliare e il ricovero ospedaliero”.

Allo stesso modo, è stata prevista l’istituzione a Lipari di una Centrale Operativa Territoriale, una piattaforma che gestisce la sistemazione del malato, dalla presa in carico fino alla sua collocazione in una struttura idonea. “Una risposta importante – afferma ancora l’on. Laccoto – alla pressante richiesta di potenziamento dei servizi nelle isole minori”.

Confermate poi, le riqualificazione e il miglioramento strutturale dei poliambulatori dislocati nella provincia: “In un momento difficilissimo per la salute pubblica – conclude Laccoto – questo è un segnale incoraggiante di attenzione per il miglioramento dei servizi sul territorio”.

Pnrr: a oggi emanati 149 bandi per quasi 56 miliardi

“Ad oggi abbiamo monitorato 149, tra bandi e avvisi, che sono stati emanati per attivare interventi del Pnrr, con un plafond di 55,9 miliardi. 84 bandi, per un valore di 16,3 miliardi, sono già chiusi, mentre 65 sono ancora in corso, per un valore di 39,6 miliardi”. Così Carmine Di Nuzzo, direttore struttura centrale Pnrr del ministero dell’Economia e delle Finanze, nel corso di un convegno al Cnel.

Quanto all’impatto territoriale del Piano, ha proseguito, “sono stati ripartiti 56,6 miliardi tra le risorse territorializzabili, che abbiamo stimato in 66 miliardi. Al Sud è arrivato il 45% delle risorse, al Nord il 33%, al Centro il 17%”. “Le spese già sostenute – ha spiegato – ammontano a 5,39 miliardi. Il Mims ha già effettuato spese per oltre 2,5 miliardi, in particolare per interventi finalizzati alla costruzione dell’infrastruttura ferroviaria ad alta velocità, per passeggeri e merci. Ci sono poi due spese importanti: una per l’Ecobonus, l’altra per Transizione 4.0”.

L’Allegato A

Il piano PNRR destina alla Sicilia ben 800 milioni al settore della Sanità. Ecco l’elenco completo degli ospedali e case di comunità divisi per provincia nell’Allegato A.

Asp di Agrigento

Case di comunità

1. Agrigento Pta di Agrigento

2. Aragona Poliambulatorio

3. Bivona Pta di Bivona

4. Cammarata Pte di Cammarata

5. Canicattì Pta di Canicattì

6. Casteltermini Pta di Casteltermini

7. Cattolica Eraclea Poliambulatorio

8. Favara Pta di Favara

9. Licata Ex ospedale

10. Menfi Pte di Menfi

11. Naro Poliambulatorio

12. Palma di Montechiaro Pta di Palma di Montechiaro

13. Porto Empedocle – Realmonte Spoke

14. Racalmuto Ex ospedale

15. Raffadali Immobile proprietà comunale

16. Ravanusa Presidio sanitario

17. Ribera pta di Ribera

18. Siculiana (da definire)

19. Sciacca Pta di Sciacca

Centrali operative territoriali

1. Agrigento Immobile di via Esseneto

2. Canicattì Pta di Canicattì

3. Licata Ex ospedale

4. Ribera Pta di Ribera

Ospedali di comunità

1. Agrigento Pta di Agrigento

2. Bivona Pta di Bivona

3. Santa Margherita Belice Poliambulatorio

Asp di Caltanissetta

Case di comunità

1. Caltanissetta Poliambulatorio

2. Gela ex Ipab

3. Mazzarino Poliambulatorio

4. Mussomeli Poliambulatorio

5. Niscemi Ospedale – ed. B

6. Riesi Poliambulatorio

7. San Cataldo Poliambulatorio

8. Serradifalco Via Turati

9. Sommatino Poliambulatorio

Centrali operative territoriali

1. Caltanissetta Poliambulatorio

2. Gela Ex Ipab

3. Mussomeli Poliambulatorio

4. San Cataldo Poliambulatorio

Ospedali di comunità

1. Mazzarino Ospedale di Mazzarino

2. San Cataldo Ospedale di San Cataldo

Asp di Catania

Case di comunità

1. Acireale Pta di Acireale

2. Adrano immobile

3. Belpasso immobile

4. Biancavilla Ospedale – ed. A

5. Bronte immobile

6. Caltagirone immobile

7. Catania Presidio San Luigi

8. Catania via G. d’Annunzio

9. Catania Poliambulatorio San Giorgio

10. Fiumefreddo di Sicilia immobile

11. Giarre Pta di Giarre

12. Grammichele immobile

13. Gravina di Catania Pta di Gravina di Catania

14. Linguaglossa Pta di Linguaglossa

15. Militello in Val di Catania immobile

16. Mineo Ex ospedale San Lorenzo

17. Mirabella Imbaccari immobile

18. Misterbianco Pta di Misterbianco

19. Palagonia immobile

20. Paternò immobile

21. Pedara Poliambulatorio

22. Ramacca immobile

23. Randazzo immobile

24. San Giovanni La Punta immobile

25. San Gregorio di Catania immobile

26. Scordia ex asilo nido

27. Piedimonte Etneo casa albergo centro aperto assistenza

28. Riposto ex Onmi

29. Viagrande via Garibaldi

Centrali operative territoriali

1. Acireale Pta di Acireale

2. Bronte immobile

3. Caltagirone immobile

4. Catania Poliambulatorio San Giorgio

5. Catania Presidio San Luigi

6. Catania

7. Giarre Ex Ospedale don Minzoni

8. Gravina di Catania Pta di Gravina di Catania

9. Palagonia immobile

10. Paternò Pta di Paternò

Ospedali di comunità

1. Acireale ex Inam

2. Adrano Via Vittorio Emanuele, 400, Cap 95031

3. Caltagirone immobile in centro desinato dal Comune, ex Ipab

4. Catania Presidio San Luigi

5. Linguaglossa Pta di Linguaglossa

6. Mineo Ex ospedale San Lorenzo

7. Paternò immobile

8. Ramacca Rsa e pto

9. Randazzo Ex Ospedale

10. Vizzini Ex Ospedale

Asp di Enna

Case di comunità

1. Barrafranca immobile ( contrada Zotta)

2. Enna Poliambulatorio

3. Leonforte Ospedale Fbc – reparto ex ostetricia

4. Nicosia Poliambulatorio

5. Piazza Armerina Poliambulatorio

Centrali operative territoriali

1. Enna immobile (Via Calascibetta)

2. Nicosia immobile (Piazza San Francesco Di Paola)

Ospedali di comunità

1. Leonforte Ospedale Fbc

2. Agira Sandro Pertini

Asp di Messina

Case di comunità

1. Brolo

2. Taormina terreno in contrada Marfaele

3. Santa Domenica Vittoria immobile concesso dal Comune ( via Napoli)

4. Messina area ex P.O. Mandalari

5. Messina via del Vespro

6. Messina Pistunina

7. Roccalumera via Marco Polo, 20

8. Milazzo ex P.O. Vaccarella

9. Valdina Immobile concesso dal Comune

10. Lipari / Salina terreno vicino al distretto ( via San Giorgio)

11. Barcellona P.G. Via Cattafi

12. Montalbano Elicona immobile concesso dal Comune ( via Sandro Pertini)

13. Novara di Sicilia via San Salvatore

14. Patti via Cattaneo

15. San Piero Patti via Profeta

16. Sant’Agata di Militello via Catania

17. Castell’Umberto via Cesare Battisti

18. Capo d’Orlando via Stanislao Mancini

19. Santo Stefano di Camastra via Giuseppe Garibaldi

20. Mistretta via Giovanni Verga

Centrali operative territoriali

1. Taormina terreno in contrada Marfaele

2. Messina area ex P.O. Mandalari

3. Milazzo ex P.O. Vaccarella

4. Lipari terreno vicino al distretto ( San Giorgio )

5. Barcellona ex P.O.

6. Patti via Cattaneo

7. Sant’Agata di Militello via Catania

Ospedali di comunità

1. Taormina terreno in contrada Marfaele

2. Messina area ex P.O. Mandalari

3. Milazzo ex P.O. Vaccarella

4. Barcellona ex P.O.

5. Patti località case nuove Russo

6. Sant’Agata di Militello via Catania

Asp di Palermo

Case di comunità

1. Cefalù (hub)

2. Collesano

3. Pollina

4. Carini (hub)

5. Capaci

6. Cinisi

7. Petralia (hub)

8. Alimena

9. Ganci

10. Polizzi Generosa

11. Misilmeri (hub)

12. Godrano – Marineo

13. Ventimiglia di Sicilia

14. Villafrati

15. Termini Imerese (hub)

16. Caccamo (hub)

17. Cerda

18. Aliminusa

19. Montemaggiore Belsito

20. Trabia

21. Castronovo di Sicilia

22. Valledolmo

23. Vicari

24. Lercara Friddi

25. Bagheria (hub)

26. Santa Flavia

27. Corleone

28. Bisacquino

29. Chiusa Sclafani

30. Partinico (hub)

31. Balestrate

32. Camporeale

33. San Giuseppe Jato

34. Palermo (hub) via La Loggia

35. Palermo Brancaccio

36. Lampedusa – Linosa via Grecale n.2

37. Monreale

38. Villabate

39. Ustica

Centrali operative territoriali

1. Palermo via Sarullo

2. Palermo via Sarullo

3. Palermo via Sarullo

4. Palermo via Sarullo

5. Palermo via Pindemonte

6. Palermo via Pindemonte

7. Palermo via Pindemonte

8. Palermo via Pindemonte

9. Palermo via Pindemonte

10. Palermo via Pindemonte

11. Palermo via Villareale

12. Palermo via Villareale

Ospedali di comunità

1. Petralia Sottana

2. Termini Imerese

3. Palazzo Adriano

4. Lercara Friddi

5. Palermo PTA Enrico Albanese

6. Palermo PTA Guadagna

7. Palermo PTA Casa del Sole

8. Palermo PTA Casa del Sole

9. Palermo PTA Casa del Sole

10. Piana degli Albanesi Via Odigitria

11. Carini

Asp di Ragusa

Case di comunità

1. Acate guardia medica

2. Chiaramonte Gulfi Poliambulatorio

3. Giarratana Poliambulatorio

4. Ispica Poliambulatorio

5. Modica Ex scuola media Giovanni XXIII

6. Pozzallo terreno ( via Follerau)

7. Monterosso Almo Poliambulatorio

8. Santa Croce Camerina Poliambulatorio

9. Vittoria Distretto sanitario

Centrali operative territoriali

1. Ragusa ex ospedale civile

2. Ragusa ex ospedale civile

3. Ragusa ex ospedale civile

Ospedali di comunità

1. Comiso Ospedale Regina Margherita

2. Ragusa OMPA

3. Scicli Ospedale Busacca

Asp di Siracusa

Case di comunità

1. Augusta ospedale

2. Avola ex ospedale

3. Floridia Poliambulatorio

4. Francofonte Poliambulatorio

5. Lentini Poliambulatorio

6. Melilli Poliambulatorio

7. Noto Poliambulatorio

8. Pachino ex ospedale

9. Palazzolo Acreide acquistare immobile

10. Rosolini acquistare immobile

11. Siracusa Poliambulatorio

12. Siracusa Poliambulatorio ex ospedale Rizza

Centrali operative territoriali

1. Augusta Ospedale

2. Lentini Pta di Lentini

3. Noto ospedale

4. Siracusa ex onp

Ospedali di comunità

1. Lentini Ospedale

2. Noto Ospedale

3. Pachino Ospedale

4. Siracusa ex ospedale Rizza

Asp di Trapani

Case di comunità

1. Alcamo Ospedale

2. Castellammare del Golfo ex Poliambulatorio

3. Castelvetrano Distretto sanitario

4. Erice Distretto Sanitario

5. Marsala terreno

6. Marsala Distretto sanitario

7. Mazara del Vallo Distretto sanitario

8. Pantelleria Distretto Sanitario

9. Partanna Poliambulatorio

10. Custonaci Strada provinciale “ Asse dei Marmi”

11. Salemi Ospedale

12. Trapani ex cassa mutua

13. Trapani Poliambulatorio (zona trapani sud)

Centrali operative territoriali

1. Alcamo Contrada San Gaetano

2. Trapani Contrada Paneperso

3. Mazara Via Castelvetrano

4. Marsala Via Trapani

Ospedali di comunità

1. Marsala ristrutturazione ex Inam

2. Trapani terreno ( contrada Paneperso)

3. Salemi Ospedale