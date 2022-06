Quasi sei milioni di euro per parchi e ville del capoluogo siciliano

Quasi sei milioni di euro per parchi e ville presenti a Palermo, oltre ad investimenti su cinema e luoghi di culto. Fioccano fondi dalle branchie del bando del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza). A proposito delle aree verdi del capoluogo siciliano, due milioni di euro finanzieranno gli interventi di riqualificazione del Giardino Inglese (rinominato recentemente Parco Piersanti Mattarella). Altri due milioni di euro saranno invece destinati per il parco storico di Villa Tasca, in III Circoscrizione, mentre 1,97 milioni di euro saranno invece destinati al restyling dell’Orto Botanico.

Lagalla: “Vigileremo su efficienza e rapidità di impiego delle somme”

Una notizia accolta con favore dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che guarda alla futura correlazione fra gli investimenti del piano nazionale di ripresa e resilienza e la riqualificazione urbana degli spazi del capoluogo siciliano. “La notizia dell’inserimento di giardini, parchi, teatri, cinema e altri luoghi simbolo del tessuto urbano e della cultura di Palermo nell’elenco dei finanziamenti con fondi PNRR da parte del Ministero della Cultura è una bella notizia per la città. Si tratta di risorse importanti per restituire decoro a questi luoghi. Progetti che, di riflesso, aumenteranno il prestigio della città. Serviranno da motore all’economia del capoluogo. Miglioreranno l’immagine e l’attrattività della nostra città. Il compito dell’amministrazione comunale sarà quello di vigilare per impiegare le risorse nel modo più efficiente e rapido possibile per raggiungere gli obiettivi”.

Il progetto di riqualificazione del Giardino Inglese

Con riguardo ai fondi destinati alle aree verdi di Palermo, i contributi provengono dalle risorse NextGenerationEU, contenute all’interno del PNRR. Una sezione di fondi dedicata proprio al recupero dei parchi e dei giardini storici. Nozione nella quale rientra il Giardino Inglese, area verde progettata da Giovanni Battista Filippo Basile nel 1851 e recentemente intitolata alla memoria di Piersanti Mattarella. Un polmone verde da 60.000 metri quadrati che vive decisamente una situazione di degrado ed incuria, figlia anche delle ataviche carenze di personale che stanno falcidiando diverse aziende partecipate ed uffici comunali. Ad oggi, sono soltanto quattro gli operai deputati ad occuparsi del Giardino Inglese.

Interventi sulle aree verdi

Una riqualificazione, si legge nella delibera di Giunta del 4 marzo 2022, che ha l’obiettivo di “recuperare e rafforzare l’identità storica del sito, al fine di migliorare la qualità e la fruizione da parte di una più vasta utenza”. La proposta progettuale potrebbe avere un finanziamento massimo di due milioni di euro. Al suo interno, si collocano interventi di ripristino di parte della pavimentazione drenante; il recupero e la cura degli alberi e delle siepi, nonchè l’introduzione di nuovi elementi vegetali; l’eliminazione di elementi vegetali incoerenti con la struttura del giardino; la sostituzione di piante, affette da particolari patologie, con altre più resistenti ,mediante operazioni di rinnovo e riqualificazione.

Illuminazione e wi-fi al Giardino Inglese

Agli interventi di recupero del verde, si aggiungono quelli infrastrutturali. Fra questi, il rifacimento dell’impianto di illuminazione. Ciò al fine di renderlo ad alta efficienza energetica. Sistema a cui si aggiungerà la realizzazione di sistemi di allarme e videosorveglianza, nonchè di un impianto wi-fi per rendere lo spazio più attraente dal punto di vista tecnologico. A questo si aggiungeranno le proposte di programmi ed attività didattiche, di sperimentazione e di coinvolgimento attivo della Scuola e dell’Università. Spazio anche alla lotta alle barriere architettoniche. Questo attraverso la predisposizione di misure ad hoc volte a garantire l’accessibilità al giardino da parte dei soggetti affetti da disabilità legate alla percezione visiva (non vedenti, ipovedenti) o con funzionalità motoria ridotta.

Investimenti sull’Orto botanico e il parco di Villa Tasca

Investimenti che riguarderanno anche l’area dell’Orto Botanico di Palermo, situata in via Lincoln. Con riguardo ai fondi, circa 2 milioni di euro, verranno utilizzati per l’implementazione del patrimonio botanico, il rifacimento della concimaia, delle strade interne e degli impianti di irrigazione ed illuminazione. Circa 600.000 saranno destinati ad un’area multimediale, che racconterà in modo interattivo le bellezze presenti all’interno dell’area verde. Due milioni di euro saranno destinati anche al parco storico di Villa Tasca, in III Circoscrizione. A fine anno, partiranno i lavori di riqualificazione, con una nuova aree e l’installazione di alcune colonnine per la ricarica di auto elettriche. Spazio anche per il ripristino della serra.