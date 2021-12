se integrata consentirebbe di evitare le code

Non aspettare il proprio turno in coda, ma prenotarlo anche da remoto. È uno dei servizi disponibili nella nuova applicazione SolariQ per le prestazioni Cup del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo già operativa da alcuni giorni.

Acquisire in anticipo il proprio numero virtuale

L’app è scaricabile sul cellulare, sia per sistema Android che iOS, e consente di acquisire in anticipo il proprio numero virtuale per poi eseguire le prestazioni: pagamento ticket e prenotazioni sia in regime di SSN (Servizio Sanitario Nazionale) che in libera professione.

Una notifica quando sta per scattare il proprio turno

L’app permette inoltre di visionare quante persone ci sono in coda e invia una notifica quando sta per scattare il proprio turno.

Basta code al Cup

“Si tratta di un accorgimento – spiega il Commissario straordinario Alessandro Caltagirone – che consente di risparmiare tempo: l’utente, infatti, non deve recarsi al Cup per prendere il numero. Acquisendo il numero in modalità virtuale può presentarsi nel momento in cui arriva il suo turno, così da non dover fare code al Cup”.

Un servizio importante ma con dimenticanza

Una iniziativa importante che va incontro alle esigenze dell’utenza, peccato che realizzando l’app dal Policlinico si siano dimenticati di integrarla con il sistema PagoPa che permetterebbe di pagare da remoto con conto corrente o carte anche il ticket della prestazione richiesta

Impossibile pagare il ticket

Una dimenticanza che, di fatto, vanifica il vantaggio di evitare le code visto che l’utente, dopo la prenotazione da remoto e pur potendo attendere la notifica del proprio turno deve fisicamente recarsi all’ufficio ticket a fare ikl turno per pagare il corrispettivo.

Il nuovo ufficio ticket aperto a maggio

Dal 31 maggio scorso è operativo, al Policlinico di Palermo, il nuovo ufficio ticket dei locali di via del Vespro 129. Sei sportelli di front office per il pubblico e spazi completamente ristrutturati per offrire agli utenti un luogo più confortevole e ampio in cui è possibile sia effettuare i pagamenti, sia prenotare le visite.

La gestione del flusso delle persone è regolata da eliminacode digitali intelligenti che convertono la funzione da prenotazione a pagamento per ridurre le attese in relazione alle necessità.

Gli orari dell’ufficio ticket

L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al Venerdì (dalle ore 8:00 alle ore 13:00) e il Martedì e Giovedì (dalle ore 14:00 alle ore 16:30). Se da una parte l’obiettivo dell’AOU è stato quello di mettere a disposizione una struttura più funzionale e più adeguata alle esigenze dei cittadini; al tempo stesso l’intento è quello potenziare sempre di più sistemi alternativi che possano favorire pagamenti da casa o con altri strumenti.