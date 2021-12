sette appuntamenti, l'evento inaugurale domani

L’iniziativa al Policlinico di Palermo

Imparare a cucinare in modo sano in ospedale. Sarà possibile presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “P. Giaccone” di Palermo grazie al progetto: “Hospital Chef” – La buona cucina in ambiente sanitario”.

L’iniziata, avviata dall’Unità di Risk Management e Qualità guidata dal Prof. Alberto Firenze, viene realizzata all’interno nel dipartimento di oncologia – presso la cucina adiacente l’Aula Nicolosi – al primo piano dell’edificio 13 A.

La salute comincia a tavola, sette incontri a tema

Uno spazio che diventerà anche il luogo in cui verranno messe in pratica di volta in volta ricette diverse, frutto di incontri a tema che si svilupperanno da dicembre a giugno. Sette appuntamenti in tutto per unire teoria, cultura, ma anche pratica, attuando il principio consolidato che la salute comincia a tavola.

Il primo appuntamento il 17 dicembre è “Golosità Ragionata”

Il primo incontro inaugurale si svolgerà domani venerdì 17 Dicembre a partire dalle ore 9 con un appuntamento dal titolo “Golosità Ragionata”, Biscotti di Natale – Profumo di Festa. Un’occasione durante la quale verranno approfonditi diversi temi: Ildegarda Campisi, nutrizionista e componente del comitato esperti di I.Di.Med (Istituto per la Promozione e la Valorizzazione della Dieta del Mediterraneo) parlerà di “Cibo e salute”, con un’attenzione particolare al ruolo dei dolci; in contemporanea nella cucina adiacente saranno avviati i lavori per preparare i biscotti natalizi con alcuni spiegazioni specifiche in tempo reale in aula. “Cibo e comunicazione” è il tema che sarà affrontato da Francesca Cerami, psicologa, membro del comitato esperti di I.Di.Med; mentre lo chef Francesco Giuliano, dell’associazione cuochi e pasticceri di Palermo, focalizzerà l’attenzione su Dolci e Tradizioni – con una degustazione di dolci, biscotti e frutta secca.

La presentazione di un libro

Durante la preparazione dei dolci sarà presentato anche il nuovo libro di Luce Pennisi e Alessandra dal Zotto: “Sicilia in veg. Un’isola a vocazione green” (Nuova Ipsia Editore, Palermo) e il progetto “Ecoborgo di Montalbano”, Nucidda di Silvio Scuto.