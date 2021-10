Si redistribuiranno i posti dopo l’eliminazione del distanziamento

“Il mondo dello spettacolo respira per il ritorno alla piena capienza delle sale. Una ripartenza a lungo attesa, una grande gioia poter riabbracciare il pubblico. Il distanziamento dei posti viene finalmente meno e, per rendere il miglior servizio agli spettatori, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana ha ritenuto opportuno garantire a congiunti e amici la possibilità di sedere vicini. Questo non sarebbe possibile se mantenessimo invariata la disposizione dei posti assegnati a coloro che hanno già sottoscritto gli abbonamenti, in base alle precedenti disposizioni che prevedevano appunto il distanziamento. A tal fine abbiamo sospeso fino al 18 ottobre i nuovi abbonamenti per ridefinire la pianta del Politeama Garibaldi. Un piccolo sacrificio che chiediamo agli amanti della musica, per soddisfare l’importante esigenza di non dividere famigliari e sodali”. Così il sovrintendente della Foss Giandomenico Vaccari, la fondazione dell’orchestra sinfonica siciliana, che spiega le motivazioni dell’avviso al pubblico diffuso in riferimento al decreto del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre che ha emanato nuove disposizioni “per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative”, in vigore dall’11 ottobre 2021.

Cosa prevede il decreto

Il decreto, lo ricordiamo, prescrive – in zona bianca – l’aumento della capienza nei teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo, sia all’aperto, sia al chiuso, al 100%, senza distanziamenti ma con l’obbligo del green pass e della mascherina.

Campagna abbonamenti bloccata

La Foss comunica quindi che sino al 18 ottobre la campagna abbonamenti in corso è bloccata. Il botteghino procederà a contattare telefonicamente gli abbonati e a rimodulare la pianta del Politeama. Da lunedì 11 a lunedì 18 ottobre il botteghino sarà infatti aperto (dal lunedì al venerdì ore 9/16,30, sabato ore 9/13) per tutti coloro che hanno già acquistato gli abbonamenti insieme a un congiunto o un amico, in modo da dar loro la possibilità di ricongiungersi considerata la mutata capienza del teatro. A partire dal 19 ottobre sarà possibile effettuare i nuovi abbonamenti.