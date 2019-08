Trasporti

Proseguono i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per il potenziamento infrastrutturale della galleria Montagnareale, sulla linea Messina-Palermo.

Martedì 10 settembre si concluderà la fase principale dei lavori, avviata lo scorso 10 luglio, che ha comportato la sospensione del traffico ferroviario fra Gioiosa Marea e Patti.

La particolarità e complessità delle lavorazioni in atto hanno reso necessario posticipare di due giorni – dall’8 al 10 settembre – la chiusura del cantiere, operativo dalla sua apertura 7 giorni su 7 per 24 ore al giorno.

Restano pertanto in vigore fino a tale data le attuali modifiche al programma di circolazione di treni regionali e media/lunga percorrenza. Informazioni di dettaglio (vedi locandina allegata) sono consultabili anche nelle stazioni e su rfi.it/sezione Infomobilità.

Confermata per domenica 8 settembre, come da programma, la riapertura della carreggiata in direzione Messina dell’autostrada A20, interrotta per consentire una parte dei lavori esterni alla galleria Montagnareale.